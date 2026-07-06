Monaco'da Filipe Luis dönemi başladı
Mart ayında Flamengo'dan ayrılan Brezilyalı isim Filipe Luis, Monaco'nun yeni teknik direktörü oldu.
Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin
Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Monaco, teknik direktörlüğe Filipe Luis'in getirildiğini duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, 40 yaşındaki Brezilyalı çalıştırıcı ile Haziran 2028'e kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.
MART AYINDA GÖREVDEN AYRILDI
Luis, mart ayında Brezilya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Flamengo ile yollarını ayırmıştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)