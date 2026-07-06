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Monaco'da Filipe Luis dönemi başladı

Mart ayında Flamengo'dan ayrılan Brezilyalı isim Filipe Luis, Monaco'nun yeni teknik direktörü oldu.

Ensonhaber / AA
Monaco'da Filipe Luis dönemi başladı
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Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Monaco, teknik direktörlüğe Filipe Luis'in getirildiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, 40 yaşındaki Brezilyalı çalıştırıcı ile Haziran 2028'e kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

MART AYINDA GÖREVDEN AYRILDI

Luis, mart ayında Brezilya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Flamengo ile yollarını ayırmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)