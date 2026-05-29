Aziz Yıldırım: Başarısızlığın önünü durdurmamız lazım

Fenerbahçe’de 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek olağanüstü genel kurulda başkanlık adaylığını açıklayan kulübün eski başkanı Aziz Yıldırım, Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde kongre üyeleriyle bir araya geldi.

Çorlu Fenerbahçeliler Derneği’nde, meşalelerle karşılanan Yıldırım, burada projelerini paylaştı.

"MADDİ MANEVİ HER ŞEYİ YAPARIZ"

Futbol takımında 12 yıldır süren şampiyonluk hasretine değinen Yıldırım, "Şunu yapacağız, bunu yapacağız, mesele bu değil. Mesele 12 sene, dört yıldır bizden dolayı başarısızlık var. Bu başarısızlığın önünü durdurmamız lazım ki bir toparlanma, bir şampiyonluk. Şampiyon olmazsanız hiçbir şekilde durduramazsınız. Onun için ben ve arkadaşlarım bu vesileyle aday olduk ve bu adaylığımızın sonunda inşallah seçilirsek güçlü bir kadro, bunun üstesinden gelir diye düşünüyorum. Maddi manevi her şeyi yaparız” ifadelerini kullandı.

"GEREKİRSE BİR MİLYON ÜYE PROJESİNİ YENİDEN HAYATA GEÇİRECEĞİZ"

Kendi döneminde başlattığı 'Bir Milyon Üye' projesini hatırlatan Yıldırım, "Benim ‘Bir Milyon Üye’ projesi vardı. Maalesef 8 senedir o biraz durdu, durdurdular. Edirne’de bir bina yaptık. Sonra da ben bu sene tamamlattım. Çorlu'da, Lüleburgaz'da, Silivri'de yani eğer seçilirsek hemen buralarda araziler almamız lazım. Yönetimdeki arkadaşlar alacak, onu kulübe hediye edeceğiz. Onun için şimdiden 20 ile 30 dönüm arasında arazi bakın. Nerede gelişme var o tarafa doğru. İlla şehrin içinde değil, gelişmekte olan bölgede alalım. Eskişehir'de aldık, Sapanca'da, Düzce'de, Kayseri'de, Antalya'da hep benim zamanımda alındı. Bundan sonra işletmemiz lazım bu arsa işlerini. Sonra üye durumunu da oturup konuşacağız. Gerekirse üyeyi de arttırıp, Bir Milyon Üye projesini hayata geçireceğiz" diye konuştu.

"İKİ SANTRFOR İÇİN BEN DE DEVREYE GİRDİM"

Futbol takımını iyi kurmak istediklerini dile getiren Yıldırım, "Onun dışında yapacağım şey üniversiteyle ilgileneceğiz. Koleje de önem veriyorum. Onlara bakacağız. Ne oldu, ne yapabiliriz diye. Bunun dışında da tabii en önemli şey futbol takımı iyi kurmak. İki tane santrforla görüşmeler devam ediyor. Ben de devreye girdim, görüşüyorum. Yani istersek öyle tahmin ediyorum ki önümüzdeki hafta bitirmiş oluruz. Ama acelemiz yok. Diğer kısımdaki oyuncuları da yabancı çok olduğu için futbol aklı olan arkadaşlar diyorlar ki böyle yapalım, şöyle yapalım. Ama ona biraz daha zamanımız var. Onu da düzenleyeceğiz. İyi bir takım, iyi bir kadro ve hep beraber mücadele edeceğiz” dedi.

AZİZ YILDIRIM'A BÜYÜK SEVGİ GÖSTERİSİ

Yıldırım programın ardından Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde Fenerbahçeliler Derneği’ne gitmek üzere kentten ayrıldı.

Taraftarlar Yıldırım’ı uğurlarken, uzun süre sloganlar atarak sevgi gösterisinde bulundu.