Baba dayağından kaçan genç kadın metrobüste uyuyor

Aile sorunlarından kaçan kadın gecelerini metrobüs ve İETT otobüslerinde geçiriyor. Şoförler uyarıyor ama o gidecek yeri olmadığını söylüyor...

'METROBÜS SABAHA KADAR ÇALIŞIYOR, BURADA UYUYORUM'

Kalacak yerinin de olmadığını belirten genç kadın zaman zaman İstanbul’da tanıştığı iki kız arkadaşının yanında kaldığını ifade etti. Şoförlerin ihbarı sonrası genç kadını polis, sığınma evine götürmüş ama orada da kalamamış. Metrobüs ve otobüsler onun için 'Bir sığınma yeri' olmuş. Genç kadın, "Metrobüs seferleri sabaha kadar sürüyor, genelde geceleri burada uyuyorum. Ben kendimi korumaya çalışıyorum" diyor.

'BABAM SÜREKLİ DÖVÜYORDU'

Yüzünün gözükmesini istemeyen kadın, babasından şiddet gördüğü şiddeti şöyle anlattı:

"Hayatımı mahvetti. Annem öldükten sonra dayaklarına dayanamadım. Babam, kız kardeşim ile bana sürekli şiddet uygulamaya başladı İki erkek kardeşim var, bunların evlerine gittiğimde de aile huzurlarının bozulduğunu hissettim. Babam bizi sürekli dövüyordu, hortumla dayak attığı günler oldu. Ağabeyimin evine gidiyorum, yengem benden rahatsız oldu. Ağabeyimin aile huzurunu bozmak istemedim.





'YENGEM BENİ İSTEMEDİ, GİDECEK YERİM KALMADI'

İstanbul’a geldim. 5 aydır metrobüs, otobüslerde kalıyorum. İstanbul’da tanıştığım iki kız arkadaşım var. Zaman zaman onların evinde kalıyorum. Özellikle simitçi olan, çok iyi bir kadın. Çamaşırlarımı onun evinde yıkıyorum. Polis bir seferinde beni karakola aldı. Anlattıklarımı dinledi, hak verdiler. Beni bir kadın sığınma evine götürdüler. Kalabileceğim bir yer değildi. Metrobüs seferleri sabaha kadar sürüyor. Genelde geceleri metrobüste uyuyorum. Ben kendimi korumaya çalışıyorum.”

ŞOFÖR ANLATTI

İETT şoförü Gökhan Kurşun da kadına otobüste rastlayanlardan sadece biri. Kurşun, 'Gidecek yerim yok’ diyor. Kadındır, diye indirmek istemedim. Polisi arayıp yardım istedim. İlk hareket noktamız olan Şahintepesi veya Cihangir Mahallesi’nde güvenlikçimiz olsa onlardan yardım isterdim. Söylediğine göre sabaha kadar metrobüsle gitmiş- gelmiş yorgun halde arkada uyuyor. Sefer sonunda çay, sigara, yemeğini verdim. 'Yolda kaldım' dese 5-10 lira veririm, gönderim. Son servisim gece yarısı ben ne yapacağım kadın haliyle bırakamam. Sen bırakabilir misin vicdanen?”

Gökhan Kurşun kadının, her seferinde Başakşehir, Avcılar, Esenyurt ilçelerinde gidiş-dönüş toplam 142 duraklık yolculuklarında otobüsün en arkadaki 3 kişilik koltuğunda cam kenarında oturduğunu, zaman zaman uyuduğunu söyledi.





