Babasından bir tarla dolusu kaldı, servete dönüştü: Her zerresi para ediyor

Tokat'ta hasat sezonunun başlamasıyla birlikte nadir bulunan ak zambaklar yeniden ilgi odağı oldu.

Beyaz ve hoş kokulu çiçekleriyle tanınan ak zambak (Lilium candidum), doğal yaşam alanlarında sınırlı sayıda bulunması nedeniyle büyük değer taşıyor.

Kilosunun 5 bin Euro üzerinden alıcı bulduğu belirtilen bitki, bölgenin doğal zenginlikleri arasında gösterilirken uzmanlar, türün korunması ve sürdürülebilir yöntemlerle yetiştirilmesinin önemine dikkat çekiyor.

Babadan miras kalan servet

Tokat'ta emeklilik sonrası hobi olarak başladığı akzambak üretimini zamanla önemli bir geçim kaynağına dönüştüren merhum Fikret Aydemir'in bıraktığı miras, ailesi tarafından aynı özenle yaşatılıyor.

Aydemir'in vefatının ardından üretimi devralan oğlu Erdi Can Aydemir, babasından kalan yüz binlerce akzambak soğanını titizlikle koruyarak üretimi daha ileriye taşımayı hedefliyor.

Soğanların tek tek sökülerek toprağın ilaçlandığını söyleyen Aydemir, elde edilen soğan sayısının 450 bine ulaştığını ve önümüzdeki süreçte kapasiteyi daha da artırmayı planladıklarını kaydetti.

Aydemir, "Akzambaklar güzelliği ve saflığı temsil ediyor. Doğada yaklaşık 130 çeşidi bulunan bu bitki, özellikle kozmetik ve ilaç sanayisinde yoğun şekilde kullanılıyor. Elde edilen esans ve yağlar yurt dışında litre başına yaklaşık 5 bin Euro'ya alıcı buluyor" dedi.