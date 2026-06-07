Bakanlık listeyi ifşa etti: Sirkelerde "gıda boyası" krizi! Ananas, alıç, enginar...

Sağlıklı yaşam trendleri ile yükselişe geçen sirke çeşitleri, sağlığı tehdit eder hale geldi.

Tarım ve Orman Bakanlığı 11 sirke ürününde gıda boyası tespit edildiğini duyurdu.

Bakanlığın denetimlerde bulduğu bilgileri, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanun’unun 31’inci maddesinin 6’ncı fıkrası uyarınca kamuoyunun bilgisine sunabileceği hükme bağlanmıştı.

Yapılan laboratuvar analizlerinde, Ankara Yenimahalle merkezli bir firmanın ürettiği gül, ananas, nar, alıç, elma, enginar ile limon-sarımsak-zencefil-bal sirkelerinde boya kullanıldığı belirlendi.

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Buna göre 1 Haziran 2026’da ‘Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar’ listesine eklenen sirke ürünleri şunlar: