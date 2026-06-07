İnternette ilginç ilan: "Köpek ısırıklı çiğköfte" satışa çıkarıldı, favorilere bile girdi

İkinci el alışveriş platformlarında zaman zaman sıra dışı ilanlar gündem olurken, bu kez kullanıcıları şaşırtan ilan bir çiğköfte oldu.

Bir satış platformunda yayınlanan "köpek ısırıklı çiğköfte" ilanı, kısa sürede sosyal medyada dikkat çekti.

İlanda yer alan çiğköftenin bir kısmının köpek tarafından ısırıldığı belirtilirken, ürünün ikinci el eşya kategorisinde satışa çıkarılması birçok kullanıcıya "Yanlış mı görüyorum?" dedirtti.

Alışılmışın dışında ilan, kısa sürede platform kullanıcılarının ilgisini çekti.

Favorilerde

İlanı gören bazı kullanıcılar şaşkınlıklarını yorumlarla dile getirirken, bazı kişiler ise ilanı favorilerine ekledi.

Ürünün gerçekten satılıp satılmadığı bilinmezken, favori sayısındaki artış sosyal medyada esprili paylaşımlara konu oldu.

İlanda yer alan not ise daha da dikkat çekiciydi.

İşte, o ilan...