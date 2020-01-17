Bacağına korkuluk demiri saplandı

Samsun'un İlkadrım içesi Kadifekale Mahallesi'nde yaşayan Mustafa İ. (34) belediyeye ait su deposunun bahçesindeki korkuluk demirlerinin üzerinden geçerken, sol ayağına demir saplandı.

Yardım isteyen Mustafa İ.'nin yardımına ambulans ve itfaiye ekipleri yetişti.

DEMİRLE HASTANEYE KALDIRILDI

Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, Mustafa İ.'nin sol bacağına saplanan demiri bulunduğu yerden kesti ve yaralı şahıs bacağına saplı korkuluk demir parçasıyla 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İSPİRAL MAKİNESİ İLE KESİLDİ

Ancak Mustafa İ.'nin ameliyat öncesi tomografisinin çekilmesine karar verildi. Yaralının bacağındaki korkuluk demiri uzun olduğu için tomografi cihazına sığmayınca, hastane personeli Mustafa İ.'nin bacağına saplı demiri dipten ispiral makinesi ile kesti. Yaralı daha sonra ameliyata alındı. Demirin bacakta saplı kalan kısmı da ameliyatla çıkartıldı.