Bad Bunny Türkiye'ye mi gelecek, ne zaman? Konser müjdesi geldi
Bad Bunny'nin Türkiye'de konser vereceği yönündeki iddialar, dinleyicilerinin gündemine geldi. Peki, Bad Bunny Türkiye'ye gelecek mi? Ne zaman konser verecek? İşte, detaylar...
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Organizasyon şirketi TemaCC'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşım, Bad Bunny'nin Türkiye'ye geleceği yönündeki iddiaları canlandırdı.
Ricky Martin'i 11 Temmuz'da İstanbul'da KüçükÇiftlik Park'ta düzenlenen konser kapsamında Türkiye'ye getiren TemaCC, sosyal medya hesabında yaptığı yeni paylaşımla dikkat çekti.
Bad Bunny paylaşımı
Şirket, Ricky Martin ve Bad Bunnygörüntülerinin yer aldığı bir videoyu "Bir efsane Türkiye'deydi, çok yakında konuşacağımız bir konu var." notuyla paylaştı.
Söz konusu paylaşımın ardından sosyal medyada, bunun Bad Bunny'nin Türkiye'de konser vereceğine ilişkin bir işaret olabileceği yönünde yorumlar yapılmaya başlandı.
Bad Bunny'nin Türkiye konseriyle ilgili organizasyon şirketi veya sanatçıdan bir açıklama gelmedi.