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Bağırsaklarından 700 kişiyi zehirleyecek uyuşturucu çıktı

Kars'ta bağırsaklarında yaklaşık 700 kişiyi zehirleyebilecek miktarda uyuşturucu maddeyle yakalanan 2'si İran uyruklu 3 kişi tutuklandı.

İHA | 01.01.2020 - 01:11..
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Kars’ta bin 963 personelin katılımıyla güvenlik uygulaması yapıldı. Vali Türker Öksüz, uygulama noktasına gelerek güvenlik güçlerinin yeni yılını kutladı. Yılbaşı tedbirleri kapsamında Bölge Trafik Uygulama noktasında durdurulan bir araçta uyuşturucu araması yapıldı.

Bağırsaklarından 700 kişiyi zehirleyecek uyuşturucu çıktı

BAĞIRSAKLARINDA UYUŞTURUCU BULUNDU

Narkotik ekiplerince yapılan aramada davranışlarından şüphelenilen İranlı bir kişi Harajani Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Harakani Devlet Hastanesi’nde çekilen röntgen sonucu şüphelilerin bağırsaklarında kapsüller içerisinde 150 gram metamfetamin ve 30 gram kubar esrar tespit edildi. Bunun üzerine şüphelilerin bağırsaklarından kapsüller halinde uyuşturucu çıkarıldı.

Bağırsaklarından 700 kişiyi zehirleyecek uyuşturucu çıktı

Uyuşturucuyu muhafaza altına alan polis, şüpheliler A.H.Z.B., H.B. ve Türk vatandaşı olan E.A. TCK-188 (uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti) suçu kapsamında adli makamlara sevk edilen şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

700 kişiyi zehirleyecek uyuşturucuyu bağırsaklarında sakladılar -1

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