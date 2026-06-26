Bağışladığı spor ayakkabısına takip cihazı koydu: Ortaya çıkan gerçek şaşırttı

Almanya'nın Bavyera bölgesinde yaşayan içerik üreticisi Moe, herkesin aklındaki "Bağışladığım kıyafetler gerçekte nereye gidiyor?" sorusuna yanıt aramak için ilginç bir deney yaptı.

Starnberg’deki bir Alman Kızılhaçı bağış kutusuna bıraktığı eski spor ayakkabılarının içine bir takip cihazı yerleştiren Moe, ayakkabıları takip etmeye başladı.

Ayakkabıların yolculuğu Almanya’dan başlayıp Avusturya, Slovenya ve Hırvatistan üzerinden Bosna-Hersek’e kadar uzandı.

Haftalarca süren takibin ardından sinyal, Bosna’daki bir ticaret bölgesinde durdu.

Yardım kutusundan tezgah üstüne

Durumu yerinde incelemek isteyen Moe, Bosna’ya giderek kendi bağışladığı ayakkabıları bir pazarda 10 Euro fiyat etiketiyle satılırken buldu. Satıcı, ürünlerin Almanya’dan geldiğini doğruladı.

Comozero’da yer alan habere göre, olayın sosyal medyada hızla yayılmasının ardından Alman Kızılhaçı bir açıklama yaptı. Kurum, bağışlanan her kıyafetin doğrudan yerel bir ihtiyaç sahibine ulaşmadığını belirtti.

Yapılan açıklamaya göre, kıyafetlerin bir kısmı yerel ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Bir kısmı kurumun kendi dayanışma mağazalarında değerlendiriliyor.

Kalan büyük bölümü ise operasyonel giderleri (depolama, taşıma, personel ve ayıklama maliyetleri) karşılamak adına ikinci el tekstil piyasasına veya geri dönüşüme gönderiliyor.