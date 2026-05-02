Bahattin Sofuoğlu, Superbike Macaristan ayağının ilk yarışında 18. oldu!
Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Macaristan'daki 4. ayağının ilk yarışını 18. sırada tamamladı.
Dünya Superbike Şampiyonası'nın Macaristan'daki 4. ayağının ilk yarışında heyecan yaşandı.
Balatonfökajar'daki 4,1 kilometrelik Balaton Park Pisti'nde yapılan yarışların ilki sona erdi.
18. OLDU
Yamaha Motoxracing takımı adına 54 numaralı Yamaha YZF-R1 motosikletiyle piste çıkan Red Bull sporcusu Bahattin Sofuoğlu, ilk yarışta damalı bayrağı 18. sırada geçti.
BULEGA ZİRVEDE YER ALDI
Macaristan'daki ilk yarışı Aruba Ducati takımından İtalyan sürücü Nicolo Bulega birinci, Aruba Ducati takımının diğer pilotu İspanyol Iker Lecuona ikinci, ROKiT BMW Motorrad takımından Portekizli sürücü Miguel Oliveira ise üçüncü sırada bitirdi.
Bahattin Sofuoğlu, yarın TSİ 12.10'da superpole, sonrasında ise TSİ 16.30'da hafta sonunun ikinci yarışında piste çıkacak.
