Bahçelievler Belediye Meclisi’ndeki 15 Temmuz ifadelerine soruşturma başlatıldı

İstanbul’da Bahçelievler Belediye Meclisi’nde gerçekleştirilen bir oturumda 15 Temmuz darbe girişimi ve şehitlere yönelik ifadeler nedeniyle adli süreç başlatıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, meclis toplantısında kullanılan bazı ifadeler üzerine CHP’li Meclis 1. Başkan Vekili Nazife Aktaş ile Meclis Üyesi Gencay Özkan hakkında soruşturma açıldığı bildirildi.

“HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK” SUÇLAMASIYLA İNCELEME

Başsavcılık açıklamasında, söz konusu ifadelerin 15 Temmuz darbe girişimi ve şehitlere yönelik olduğu belirtilerek, iki meclis üyesi hakkında “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçu kapsamında re’sen soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Soruşturmanın, ilgili yasal süreç çerçevesinde yürütüldüğü kaydedildi.

MECLİS OTURUMUNDAKİ İFADELER GÜNDEME GELDİ

Bahçelievler Belediye Meclisi’nde yapılan toplantıda dile getirildiği öne sürülen ifadeler, kamuoyunda tartışma konusu oldu.

İddiaların ardından başlatılan adli inceleme kapsamında, meclis üyelerinin sözleri ve toplantı sürecine ilişkin değerlendirmelerin yapılacağı öğrenildi.