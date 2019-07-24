Bakan Akar, KKTC'ye gidiyor

iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Kırşehir'de iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı

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Düzce'de ağaca tutunan genci telkinleriyle kurtardı

Sel sularında sürüklenirken sarıldığı ağaçta yardım bekleyen genç, iki buçuk saat boyunca kendisine moral veren bir kadın sayesinde kurtuldu.