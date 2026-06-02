Bakan Fidan'dan Singapur çıkarması

Türkiye'nin Asya açılımı kapsamında diplomatik temaslarını yoğunlaştıran Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, görev süresi içerisindeki ilk Singapur ziyaretini gerçekleştirerek iki ülke ilişkilerinde yeni bir dönemin kapısını araladı. Ekonomiden savunmaya, teknolojiden bölgesel güvenliğe kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan temaslar, Ankara ile Singapur arasındaki stratejik iş birliğinin daha ileri seviyeye taşınmasına yönelik önemli mesajlar verdi.

BAŞBAKAN LAWRENCE WONG TARAFINDAN KABUL EDİLDİ

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Bakan Hakan Fidan, Singapur temasları kapsamında Singapur Başbakanı Lawrence Wong tarafından kabul edildi.

Görüşmede iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkilerin mevcut durumu değerlendirilirken, bölgesel ve küresel gelişmeler konusunda da kapsamlı görüş alışverişinde bulunuldu. Fidan’ın ayrıca Singapur hükümetinin üst düzey isimleriyle bir dizi temas gerçekleştirdiği bildirildi.

ÜST DÜZEY DİPLOMATİK TEMASLAR GERÇEKLEŞTİ

Ziyaret kapsamında Bakan Fidan’ın, Singapur Dışişleri Bakanı Vivian Balakrishnan ile İçişleri Bakanı ve Ulusal Güvenlikten Sorumlu Koordinatör Bakan K. Shanmugam ile bir araya gelmesi öngörüldü.

Temaslarda ikili ilişkilerin yanı sıra güvenlik, bölgesel istikrar ve küresel gelişmelerin de kapsamlı şekilde ele alındığı belirtildi.

TİCARET HACMİNİN ARTIRILMASI HEDEFLENİYOR

Görüşmelerin önemli başlıklarından birini ekonomik ilişkiler oluşturdu. Bakan Fidan'ın, 2015 yılında yürürlüğe giren Serbest Ticaret Anlaşması'nın sunduğu imkanlara dikkat çekerek iki ülke arasındaki ticaret hacminin daha da artırılmasının önemini vurguladığı öğrenildi.

Karşılıklı yatırımların çeşitlendirilmesi ve yeni sektörlere yayılması yönündeki fırsatların değerlendirildiği temaslarda, ekonomik ortaklığın daha güçlü bir zemine oturtulması hedefi öne çıktı.

SAVUNMA SANAYİİ ALANINDA YENİ ADIMLAR GÜNDEMDE

Bölgesel güvenlik ortamında yaşanan değişimlerin savunma alanındaki iş birliklerini daha önemli hale getirdiğine dikkat çekilen görüşmelerde, Türkiye ile Singapur arasında savunma sanayii alanında geliştirilebilecek yeni projeler masaya yatırıldı.

Türk savunma sanayiinin son yıllarda kaydettiği ilerlemenin bölgesel ortaklıklar açısından sunduğu fırsatlar değerlendirilirken, teknik iş birliği ve ortak projeler konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

YAPAY ZEKA VE YÜKSEK TEKNOLOJİ İŞ BİRLİĞİ ÖNE ÇIKIYOR

Ziyaretin dikkat çeken başlıklarından biri de teknoloji alanındaki iş birliği oldu. Görüşmelerde yapay zeka, yarı iletken teknolojileri, dijital dönüşüm, finansal teknolojiler ve yenilikçi üretim alanlarında ortak çalışma imkanları ele alındı.

Her iki ülkenin de teknoloji ve inovasyon alanlarında sahip olduğu potansiyelin, yeni ortaklıklarla ekonomik ilişkilere farklı bir boyut kazandırabileceği değerlendirildi.

ENERJİ GÜVENLİĞİ VE BAĞLANTISALLIK VURGUSU

Stratejik deniz ve ticaret yolları üzerinde bulunan Türkiye ile Singapur'un küresel ticaret ağlarındaki konumuna dikkat çekilen görüşmelerde, enerji güvenliği ve bağlantısallık konularının bölgesel istikrar açısından taşıdığı önem vurgulandı.

Yenilenebilir enerji yatırımları, elektrikli araç teknolojileri ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda geliştirilebilecek ortak projeler de gündeme geldi.

ASEAN İLE İLİŞKİLERİN GELİŞTİRİLMESİ MESAJI

Bakan Fidan'ın temaslarında, Türkiye'nin Asya-Pasifik bölgesine yönelik diplomatik açılımı da önemli yer tuttu. Türkiye'nin halen Sektörel Diyalog Ortağı statüsünde bulunduğu Association of Southeast Asian Nations ile ilişkilerin daha ileri seviyeye taşınması yönündeki iradenin Singapurlu muhataplara aktarıldığı belirtildi.

Ankara'nın ASEAN ile ilişkilerini ilerleyen dönemde Diyalog Ortaklığı seviyesine yükseltmeyi hedeflediği ifade edildi.

KÜRESEL KRİZLER VE BÖLGESEL GELİŞMELER DEĞERLENDİRİLDİ

Diplomatik temaslarda yalnızca ikili ilişkiler değil, uluslararası gündemin öne çıkan başlıkları da ele alındı. Rusya-Ukrayna savaşı, Filistin meselesi, İran ile ilgili gelişmeler, Hürmüz Boğazı'ndaki güvenlik durumu, Suriye'deki son gelişmeler ve Güney Çin Denizi'ndeki jeopolitik hareketlilik hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Tarafların, küresel istikrarı etkileyen kriz alanlarında diyalog ve diplomasi mekanizmalarının güçlendirilmesinin önemine vurgu yaptığı öğrenildi.

RAFFLES LECTURES ETKİNLİĞİNDE KONUŞMA YAPACAK

Bakan Fidan'ın ziyaret programı kapsamında ayrıca düşünce kuruluşu International Institute for Strategic Studies tarafından düzenlenen "Raffles Lectures" etkinliğinde bir konuşma yapması planlandı.

Fidan'ın burada Türkiye'nin dış politika vizyonu, bölgesel güvenlik yaklaşımı ve küresel meselelerde izlediği diplomatik stratejiye ilişkin değerlendirmelerde bulunması bekleniyor.

Singapur ziyareti, Türkiye'nin Asya-Pasifik bölgesiyle ilişkilerini derinleştirme hedefi açısından önemli bir diplomatik adım olarak değerlendirilirken, iki ülke arasında ekonomi, teknoloji ve güvenlik alanlarında yeni iş birliği fırsatlarının önünü açabilecek nitelikte görülüyor.