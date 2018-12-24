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Bakan Soylu: Belediye paralarını Kandil'e aktarıyorlar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ülkenin ekonomisini terörle beraber terbiye etmeye çalışanlara karşı mücadele verildiğini belirtti.

Haber Merkezi | 24.12.2018 - 04:38..
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ak Parti Kocaeli İl Gençlik Kolları'nın Danışma Meclisi toplantısına katıldı.

Toplantıda terörle mücadele konusunda bilgi veren İçişleri Bakanı Soylu, devletin belediye hizmetleri için gönderdiği parayı, HDP belediyelerinin Kandil'e aktardığını belirtti.

"AĞRI BELEDİYESİNİ DEVRALDIĞIMIZ ZAMAN 400 HACİZ VARDI"

Bakan Soylu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Terörle mücadelede bir taraftan lojistiğini, bir taraftan finansmanını, bir taraftan onlara destek olan sözde sivil toplum örgütlerini ve terörün siyasi kolu olan partilerin her birini aynı anlamda değerlendirerek devam ediyoruz. Neymiş, belediyeler görevden alınmayacakmış. Devletin, hazinenin parasını belediyeye gönderdiğimiz parasını Kandil'e aktaran, onu oradan silah olarak evlatlarımıza ve ülkemizin birliğine çeviren bu belediyeler görevden alınmayacakmış, onlar millete hizmet ediyorlarmış. Hiçbir yere hizmet ettikleri yok. Ağrı'da Belediye Başkanı olarak sosyete bir adam getirmişlerdi. Biz Ağrı'da belediyeyi devraldığımız zaman bir belediyenin arabasında 400 haciz vardı. Neden? Çünkü borçlar ödenmeyecek. Yapılan işlerin parası ödenmeyecek, paralar dağa gidecek.

Bakan Soylu: Belediye paralarını Kandil'e aktarıyorlar VİDEO

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