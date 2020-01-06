taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.975
Euro
6.695
Altın
1577.85
Borsa
111938.47
Gram Altın
303.088
Bitcoin
45235.66

Bakırköy saldırganı tahliye oldu

Kız arkadaşını darbeden, tepki gösteren vatandaşlara öfkelenip aracını üstlerine süren Görkem Sertaç Göçmen, 1 yılın ardından hapisten çıkacak.

İHA | 06.01.2020 - 14:15..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

İstanbul Bakırköy'de 6 Eylül 2017'de Görkem Sertaç Göçmen, kız arkadaşıyla tartışırken orada bulunan ve kendilerine bakan kafenin işletmecisi ve çalışanları ile kavga etti. Darbedilmesi üzerine Göçmen, kafenin yakınındaki evine giderek pencereden silah ile ateş etti.

Açılan ateş sonucu o an parkta oturan Abdülhamit Pahıl, yaralandı.

KIZ ARKADAŞINI DARBETTİ, VATANDAŞLARIN ÜZERİNE ARACINI SÜRDÜ

Olaydan sonra gözaltına alınan Göçmen'in aynı gün aracında kız arkadaşını darbettiği ve olaya tepki gösteren vatandaşlara öfkelenip aracını üstlerine sürdüğü de ortaya çıktı.

Bakırköy'de linç edilmekten korkan sürücü insanları ezdi İZLE

DAVA AÇILDI

Göçmen hakkında “kasten yaralama", “tehdit" ve “genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarından dava dava açıldı. Sanık Göçmen, yargılandığı davada Abdulhamit Pahıl'a yönelik eyleminden dolayı “olası kasıt ile silahla yaralama" suçundan 2 bin TL adli para cezasına, Ali Arif Özel'e karşı “tehdit" suçundan ise 500 TL adli para cezasına çarptırıldı.

1,5 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ

Sanığa verilen bu cezalarda, hükmün açıklanması geri bırakıldı. Kararın ardından mahkeme ateş etmenin “kasten güvenliğe tehlikeye sokulması" suçuna değil, “yaralama" suçuna teşebbüs kapsamında olduğunu söyleyerek Ali Arif Özet ve Emre Peker yönünden Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na müzakere yazılmasını istedi. Yeniden hazırlanan iddianamede Görkem Sertaç Göçmen'in 2 müştekiye karşı “basit yaralama" suçundan 1,5 yıla kadar hapis ile cezalandırılması talep edildi.

Bakırköy saldırganı tahliye oldu

TAHLİYE EDİLDİ

Aradan geçen 1 yılın ardından Görkem Sertaç Göçmen, tahliye edildi.

ANNESİ SAVUNMAK İÇİN AVUKAT OLDU

Öte yandan Görkem Sertaç Göçmen'in annesi de oğlunu savunabilmek için hakimlik görevini bırakıp, avukat olmuştu.

İlginizi Çekebilir
12 yıl önce öldürülen iş adamının katili muhasebeci çıktı
Kocaeli'de iş adamının yaklaşık 12 yıl önce öldürülmesiyle ilgili dosya yeniden açıldı, cinayet aydınlatıldı.
Arkadaşının cenazesinden dönerken kazada öldü
Adana'da, vefat eden arkadaşının cenaze törenine katılan kişi, eve dönüş yolunda otomobil çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Fuhşa zorlanan 5 kadın kurtarıldı
Antalya'da fuhşa zorlandığı belirlenen yabancı uyruklu 5 kadın kurtarılırken, 2 erkek şüpheli tutuklandı.
Kaldırımda servis bekleyen kadınlar ölümden döndü
Bursa'da servis midibüsüyle, otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü yaralanırken, kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan'dan Babacan ve Şimşek'e faiz göndermesi

Erdoğan'dan Babacan ve Şimşek'e faiz göndermesi

638
Katar: Türkiye'nin yanımızda duruşunu unutmayacağız

Katar: Türkiye'nin yanımızda duruşunu unutmayacağız

155
Trump: Geri ödeme yapmadıkları sürece çıkmayacağız

Trump: Geri ödeme yapmadıkları sürece çıkmayacağız

356
Kasım Süleymani'nin cenaze namazı kılındı

Kasım Süleymani'nin cenaze namazı kılındı

267
İstanbul Üniversitesi yemekhane kararını iptal etti

İstanbul Üniversitesi yemekhane kararını iptal etti

170
'İnşallah' kelimesi Almanca sözlükte yer aldı

'İnşallah' kelimesi Almanca sözlükte yer aldı

60
İstanbul'da sağanak sonrası trafik kilitlendi

İstanbul'da sağanak sonrası trafik kilitlendi

196
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir