Bakırköy saldırganı tahliye oldu

İstanbul Bakırköy'de 6 Eylül 2017'de Görkem Sertaç Göçmen, kız arkadaşıyla tartışırken orada bulunan ve kendilerine bakan kafenin işletmecisi ve çalışanları ile kavga etti. Darbedilmesi üzerine Göçmen, kafenin yakınındaki evine giderek pencereden silah ile ateş etti.

Açılan ateş sonucu o an parkta oturan Abdülhamit Pahıl, yaralandı.

KIZ ARKADAŞINI DARBETTİ, VATANDAŞLARIN ÜZERİNE ARACINI SÜRDÜ

Olaydan sonra gözaltına alınan Göçmen'in aynı gün aracında kız arkadaşını darbettiği ve olaya tepki gösteren vatandaşlara öfkelenip aracını üstlerine sürdüğü de ortaya çıktı.

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DAVA AÇILDI

Göçmen hakkında “kasten yaralama", “tehdit" ve “genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarından dava dava açıldı. Sanık Göçmen, yargılandığı davada Abdulhamit Pahıl'a yönelik eyleminden dolayı “olası kasıt ile silahla yaralama" suçundan 2 bin TL adli para cezasına, Ali Arif Özel'e karşı “tehdit" suçundan ise 500 TL adli para cezasına çarptırıldı.

1,5 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ

Sanığa verilen bu cezalarda, hükmün açıklanması geri bırakıldı. Kararın ardından mahkeme ateş etmenin “kasten güvenliğe tehlikeye sokulması" suçuna değil, “yaralama" suçuna teşebbüs kapsamında olduğunu söyleyerek Ali Arif Özet ve Emre Peker yönünden Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na müzakere yazılmasını istedi. Yeniden hazırlanan iddianamede Görkem Sertaç Göçmen'in 2 müştekiye karşı “basit yaralama" suçundan 1,5 yıla kadar hapis ile cezalandırılması talep edildi.

TAHLİYE EDİLDİ

Aradan geçen 1 yılın ardından Görkem Sertaç Göçmen, tahliye edildi.

ANNESİ SAVUNMAK İÇİN AVUKAT OLDU

Öte yandan Görkem Sertaç Göçmen'in annesi de oğlunu savunabilmek için hakimlik görevini bırakıp, avukat olmuştu.