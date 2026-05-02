Balık Gölü mayısta da dondu: Antarktika'yı aratmayan manzara

Ağrı’da bahar ovaya gelirken, yüksek rakımlı bölgelerde kış etkisini sürdürmeye devam ediyor. Balık Gölü ise mayıs ayına girilmesine rağmen tamamen buzla kaplı yüzeyiyle adeta kutup bölgelerini andıran görüntüler oluşturuyor.

YÜKSEK RAKIMDA KIŞ BİTMEDİ

Taşlıçay ilçesi kuzeyinde, Sinek Yaylası ve Aras Dağları arasında yer alan Balık Gölü, 2 bin 241 metre rakımıyla Doğu Anadolu’nun en yüksek doğal göllerinden biri olarak biliniyor.

Kış boyunca tamamen buzla kaplanan göl, bu yıl mevsim normallerinin dışında bir şekilde mayıs ayında da çözülmedi.

OVADA BAHAR, GÖLDE KIŞ

Bölgedeki ovalarda çiçekler açarken Balık Gölü çevresinde hâlâ yoğun kar örtüsü bulunuyor. Önceki yıllarda nisan ayında çözülmeye başlayan buzlar, bu yıl daha uzun süre varlığını sürdürüyor.

Sahildeki kayıkların bile kar altında kaldığı göl çevresi, ziyaretçilerine iki farklı mevsimi aynı anda yaşatıyor.

"MANZARA ANTARKTİKA'YI ANDIRIYOR"

Gölde incelemelerde bulunan vatandaşlardan Sinan Ergül, manzaranın etkileyici olduğunu belirtti. Ergül, “Mayıs ayına girdik ama gölün buzları hâlâ çözülmedi. Dağlar karla kaplı, ovada ise çiçekler açmış durumda. İki mevsimi bir arada yaşıyoruz” dedi.

Ergül ayrıca buz tabakasının üzerinde yürüdüklerini ve manzaranın tarif edilemez derecede etkileyici olduğunu ifade etti.

ZİYARETÇİLERİN GÖZDESİ YAZ AYLARI

Bölge, özellikle yaz aylarında doğa tutkunlarının ve piknikçilerin uğrak noktası oluyor. Ancak bahar döneminde de ortaya çıkan bu sıra dışı görüntüler, göle ilgiyi artırıyor.

Yerel halktan Ahmet Kızılkurt ise önceki yıllarda buzların daha erken çözüldüğünü, bu yıl ise manzaranın daha uzun süre korunduğunu söyledi.

DOĞANIN İKİ YÜZÜ AYNI KAREDE

Balık Gölü, bir yanda karla kaplı dağlar, diğer yanda donmuş su yüzeyiyle “kıştan çıkamayan doğa” görüntüsü sunuyor. Uzmanlar, yüksek rakım ve sert iklim koşullarının bu tür gecikmiş çözülmelere neden olabildiğini belirtiyor.

Bölge, hem görsel zenginliği hem de sıra dışı iklimiyle doğa fotoğrafçılarının ilgisini çekmeye devam ediyor.