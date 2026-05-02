Şanlıurfa'da kırmızı ışık yanınca şölen başlıyor: Kumrular trafikte fırsatı kaçırmıyor

Şanlıurfa’da bahar aylarıyla birlikte doğanın şaşırtan bir ritmi ortaya çıkıyor.

Viranşehir ilçesinde kumrular, trafik akışını takip ederek geliştirdikleri beslenme alışkanlığıyla dikkat çekiyor. Özellikle kırmızı ışıkta duran araçları fırsata çeviren kuşlar, adeta planlı bir “ziyafet saati” oluşturuyor.

AĞAÇLARDA SABIRLA BEKLEYİŞ

Viranşehir’de yol kenarındaki ağaçlara konan kumrular, günün erken saatlerinden itibaren sessizce bekliyor. Tahıl yüklü kamyon ve tırların geçiş güzergahını adeta ezbere bilen kuşlar, doğru anı kolluyor.

Bölgedeki yoğun tarım faaliyetleri ve tahıl taşımacılığı, kumrular için adeta açık büfe niteliği taşıyor.

TRAFİK IŞIKLARI "YEMEK ZİLİ" OLDU

Kumruların en dikkat çekici davranışı ise trafik lambalarıyla kurdukları ilişki. Araçlar hareket halindeyken bekleyen kuşlar, kırmızı ışığın yanmasıyla birlikte hızla yola iniyor.

Duran kamyon ve tırların kasalarına üşüşen kumrular, arpa, buğday ve mısır tanelerini kısa sürede tüketiyor. Yeşil ışığın yanmasıyla birlikte ise hızla geri çekilerek yeniden ağaçlara konuyor.

TAHIL TAŞIMACILIĞI FIRSAT YARATIYOR

Bölge, Türkiye’nin önemli tarım merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor. Ceylanpınar Tarım İşletmeleri Müdürlüğü arazilerinde üretilen tahıllar, yılın belirli dönemlerinde farklı noktalara taşınıyor.

Hasat sonrası yapılan bu sevkiyatlar sırasında araçlardan dökülen ya da kasalarda bulunan ürünler, kumrular için kolay bir besin kaynağı oluşturuyor.

"HERKES RIZKINI YİYOR"

Yol kenarında çalışan esnaf Abdullah Aslan, bu ilginç manzarayı her gün gördüklerini belirterek, “Araçlar durunca kumrular hemen geliyor. Tırların kasasındaki buğdayı, arpayı yiyorlar. Herkes rızkını yiyor, onların da nasibi bu” dedi.

ÇOCUKLARIN DA İLGİSİNİ ÇEKİYOR

Bölgede yaşayan çocuklar da kumruların bu alışkanlığına tanıklık ettiklerini ifade ediyor. Her gün aynı saatlerde tekrarlanan bu doğa olayı, hem yerel halkın hem de yoldan geçenlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Kumruların trafikle uyumlu bu davranışı, doğadaki canlıların çevreye nasıl hızlı adapte olabildiğini bir kez daha gözler önüne seriyor.