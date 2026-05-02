Sivas'ta mayıs ayının başında yağan kar köyleri beyaza bürüdü

Sivas yine şaşırtmadı...

Kentte mayıs ayının ilk günlerinde kar yağışı etkili oldu.

Koyulhisar ilçesine bağlı Ortakent ve Güzelyurt köyleri başta olmak üzere gece saatlerinde hava sıcaklığı hissedilir derecede düştü.

KÖYLER BEYAZA BÜRÜNDÜ

Soğuk havanın etkisiyle birlikte mayıs ayının başında kar yağışı köylerde ve yüksek kesimlerde etkili oldu.

Sabah saatlerinde uyanan köy sakinleri, güne beyaz örtüyle uyandı.

BAHAR DEĞİL KIŞ

Mevsim normallerinin dışında gerçekleşen kar yağışıyla birlikte bölgede bahar ayında kış manzaralarını andıran görüntüler ortaya çıktı.

Kartpostallık kar görüntüleri köy muhtarları tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

"KAR MANZARASIYLA UYANDIK"

Köyün beyaza büründüğünü dile getiren Ortakent muhtarı Yakup Uslu, "Bugün 2 Mayıs sabahına çok güzel kar manzarasıyla uyandık. Bu sene Allah'ın izni ve rahmetiyle barajlarımız doldu.

Bolluk içerisinde bir yıl geçireceğiz inşallah. Memleketimizde çok güzel kareler oluştu. Köyümüz dün yemyeşildi bugün bembeyaz " diye konuştu.

"KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER OLUŞTU"

Baharı beklerken güne kar sürpriziyle uyandıklarını ifade eden Güzelyurt köyü muhtarı Bayram Şirinyurt, "Bugün 2 Mayıs köyümüzde çok güzel bir kar yağışı oldu. Kar manzaraları kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Mayıs ayında biz baharı beklerken kar sürpriziyle güne uyandık" dedi.