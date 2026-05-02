Sivas'ta ölümle burun buruna gelen ebabil kuşu, sevgiyle hayata döndü

Sivas’ta yaşanan olay, hem yaban hayatına duyarlılığın hem de insan çabasının etkileyici bir örneğini ortaya koydu. Apartman boşluğunda bitkin halde bulunan ebabil kuşu, zamanında yapılan müdahale sayesinde ölümün eşiğinden döndü ve yeniden doğal yaşamına kavuştu.

APARTMAN BOŞLUĞUNDA BULUNDU

Olay, bir apartmanda yaşayan Ferda Üredi’nin komşusunun uyarısıyla ortaya çıktı. Apartman boşluğuna bir kuş düştüğünü öğrenen Üredi, hızla zemin kata indi.

Hareketsiz halde bulunan kuşun uçamadığı ve ciddi şekilde bitkin olduğu fark edildi.

NADİR GÖRÜLEN BİR TÜR

Veterinere götürülen kuşun, yapılan incelemeler sonucunda ebabil olduğu belirlendi. Ebabil kuşu, doğada nadir şekilde yere inmesiyle biliniyor ve yaşamının büyük bölümünü havada geçiriyor.

İlk müdahalede kuşun genel durumunun kritik olduğu, ancak kanatlarında kalıcı bir hasar olmadığı tespit edildi.

EVDE "BEBEK GİBİ" BAKIM

Tedavi sonrası kuşu sahiplenen Ferda Üredi, ebabilin bakımını evinde sürdürdü. Özel mama hazırlayarak şırınga yardımıyla beslediği kuşun kısa sürede toparlandığı gözlemlendi.

Üredi, kuşa adeta bir yavru gibi baktığını ve onu yaşatmak için büyük özen gösterdiğini ifade etti.

"KIYAMADIM, YAŞASIN İSTEDİM"

Yaşadığı süreci anlatan Ferda Üredi, kuşu ilk gördüğünde çok kötü durumda olduğunu belirterek, “Ölmek üzereydi, kıyamadım. Hemen veterinere götürdüm. Şimdi çok daha iyi durumda” dedi.

Tedaviyi gerçekleştiren Veteriner Hekim Pelin Karaköse, ebabil kuşunun ilk geldiğinde çok zayıf olduğunu ancak kanat yapısının zarar görmediğini söyledi.

Karaköse, kuşun doğaya yeniden dönebilecek sağlığa ulaştığını ve doğal yaşamına geri bırakılmaya hazır olduğunu ifade etti.

GÖKYÜZÜNE DÖNÜŞ

Tedavi ve bakım sürecinin ardından güçlenen ebabil kuşu, doğal yaşam alanı olan gökyüzüne bırakıldı. Böylece yaşamının büyük bölümünü havada geçiren kuş, yeniden özgürlüğüne kavuştu.

Ebabil kuşları, yaşamlarının neredeyse tamamını havada geçirerek uyuma, beslenme ve çiftleşme gibi davranışlarını uçarken gerçekleştirmeleriyle biliniyor. Tek bir uçuşta yüz binlerce kilometre kat edebilen bu tür, doğanın en dikkat çekici canlıları arasında yer alıyor.