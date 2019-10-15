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Balıkesir Emniyeti'nden sosyal medya operasyonu

Balıkesir'de sosyal medya hesaplarından terör propagandası yapan 4 kişi gözaltına alındı.

İHA | 15.10.2019 - 01:42..
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Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Barış Pınarı Harekatı aleyhinde sosyal medyadan paylaşım yapan kişilere yönelik çalışma başlattı.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Çalışma kapsamında sosyal medyada terör örgütüne destek veren ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ve kurumlarına hakaret eden paylaşımlarda bulunan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de Fırat'ın doğusunda terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik düzenlediği Barış Pınarı Harekatı aleyhinde paylaşımlarda bulunan 4 kişi düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

1 KİŞİ TURUKLANDI

Şüphelilerden terör örgütü propagandası yapan 1 kişi tutuklanırken, 1 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Diğer iki şüpheli ise adli mercilerce serbest bırakıldı.

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