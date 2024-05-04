Edirne'de başlayan Kakava-Hıdrellez Şenlikleri'nden renkli görüntüler Edirne'de baharın habercisi olarak kabul edilen ve Romanların renkli kutlamalarına sahne olan Kakava-Hıdrellez Şenlikleri başladı. Şenliklerin ilk gününde renkli anlar yaşandı.

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AA & Ensonhaber

Edirne Belediyesi'nce her yıl 4-5 Mayıs tarihlerinde düzenlenen ve Romanların renkli kutlamalarına sahne olan Kakava-Hıdrellez Şenlikleri bu yıl bir gün önce başladı.

Tunca Nehri'nin iki koldan çevrelediği Sarayiçi'nde gerçekleştirilen kutlamalarda dans gösterileri sunuldu, ritim grubu ve Roman müzik topluluğu performans sergiledi.

Yerli ve yabancı pek çok turistin katıldığı kutlamalar renkli görüntülere sahne oldu.

"Güzel bir hafta sonu geçiriyoruz"

Kocaeli'den gelen Pelin Efendioğlu, şenlikleri çok eğlenceli bulduğunu söyledi.

Kutlamalara ilk kez geldiğini belirten Efendioğlu, "Çok güzel bir ortam var. Pazar günü Kakava ateşi yanacak. Güzel bir hafta sonu geçiriyoruz" dedi.

İstanbul'dan gelen Onur Korman da şenliklere katılmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Kakava ateşi pazar günü yanacak

Etkinlikler ikinci gün de Sarayiçi'nde devam edecek.

Protokol üyeleri kortej eşliğinde 15.30'da kutlama alanına gelecek.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın ve Çeribaşı Fikri Ocak'ın konuşmalarının ardından Kakava ateşi yakılacak.

6 Mayıs Pazartesi sabaha karşı Kakava ritüeli icra edilecek.

Tunca Nehri'ne dilek atma etkinliğiyle devam edecek kutlamalar Saraçlar Caddesi'ndeki dans ve müzik performanslarıyla sona erecek.