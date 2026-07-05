Balıkesir ve Kütahya’daki orman yangınlarında son durum: İki bölgede kontrol sağlandı

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Orman Genel Müdürlüğü (Orman Genel Müdürlüğü), Balıkesir’in Kepsut ve Kütahya’nın Şaphane ilçelerinde çıkan ve ormanlık alanlara sıçrayan yangınların büyük ölçüde kontrol altına alındığını duyurdu.

OGM’nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu her iki bölgede yangınların etkisinin büyük oranda sınırlandığı belirtildi.

ALTIEYLÜL'DE ALEVLERLE MÜCADELE SÜRÜYOR

Balıkesir’in Altıeylül ilçesinde ise orman dışı alanda başlayıp ormanlık bölgeye yayılan yangına müdahalenin aralıksız sürdüğü aktarıldı.

Açıklamada, “Yeşil Vatan” için mücadelenin son alev sönene kadar devam edeceği vurgulanırken, yangın söndürme çalışmalarının kararlılıkla sürdürüldüğü ifade edildi.