İletişim Başkanlığı'ndan, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde “Geleceğin Mührü” mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, “Geleceğin Mührü” dijital iletişim kampanyası çerçevesinde sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Açıklamada, Türkiye’nin ulaştırma, savunma, enerji ve teknoloji alanlarında kaydettiği ilerlemelere dikkat çekildi.

Paylaşımda, “Yapamazsınız” diyenlere karşı azim, inanç ve millet desteğiyle yola çıkıldığı belirtilerek, sadece fiziki yatırımların değil, toplumsal birlik ve beraberliği güçlendiren adımların da hayata geçirildiği vurgulandı.

"MAVİ VATAN'DAN UZA VATAN'A"

Açıklamada, “Mavi Vatan’dan Gök Vatan’a, Siber Vatan’dan Uzay Vatan’a” ifadeleriyle Türkiye’nin stratejik vizyonuna işaret edilirken, yerli teknoloji ve enerji bağımsızlığı alanlarında atılan adımların ülkenin küresel konumunu güçlendirdiği kaydedildi.

Mesajın sonunda ise, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı vizyonuyla geleceğe güçlü adımlarla ilerlenildiği belirtilerek, bu sürecin “büyük ve güçlü Türkiye’nin hikayesi” olduğu ifade edildi.