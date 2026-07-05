Venezuela'daki depreme ilişkin ortaya çıkan yeni görüntü gündem oldu
Venezuela'nın La Guaira kentinde meydana gelen 7.5 büyüklüğündeki deprem anına ait yeni görüntüler ortaya çıkmaya devam ediyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntüde bir evin bahçesindeki havuzun suyunun taştığı anlar depremin şiddetini gözler önüne serdi.
Güney Amerika'da felaket...
Venezuela, 24 Haziran'da 39 saniye arayla şiddetli depremlerle sarsıldı.
7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.
YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Öte yandan deprem anında kaydedilen yeni görüntüler ortaya çıkmaya devam ediyor.
Bu görüntülere bir yenisi daha eklenirken depremin büyüklüğü bir kez daha gözler önüne serildi.
YÜZME HAVUZUNDA KORKU DOLU ANLAR
Görüntülerde bir evin bahçesindeki yüzme havuzu suyunun taştığı anlar yer aldı.
Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede yayılarak viral oldu.
ÖLÜ SAYISI 3 BİNE DAYANDI
Venezuela Enformasyon Bakanlığının, sosyal medya hesabından depremlere ilişkin son durum paylaşıldı.
Depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısının 2 bin 954'e yükseldiği ifade edilen açıklamada, 16 bin 592 kişinin yaralandığı ve yaklaşık 16 bin kişinin de evsiz kaldığı kaydedildi.
Açıklamada, arama kurtarma çalışmaları kapsamında şimdiye kadar 6 bin 462 kişinin kurtarıldığı belirtildi.Venezuela'daki depremlerde ağır bilanço