Venezuela'daki depreme ilişkin ortaya çıkan yeni görüntü gündem oldu

Güney Amerika'da felaket...

Venezuela, 24 Haziran'da 39 saniye arayla şiddetli depremlerle sarsıldı.

7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan deprem anında kaydedilen yeni görüntüler ortaya çıkmaya devam ediyor.

Bu görüntülere bir yenisi daha eklenirken depremin büyüklüğü bir kez daha gözler önüne serildi.

YÜZME HAVUZUNDA KORKU DOLU ANLAR

Görüntülerde bir evin bahçesindeki yüzme havuzu suyunun taştığı anlar yer aldı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede yayılarak viral oldu.

ÖLÜ SAYISI 3 BİNE DAYANDI

Venezuela Enformasyon Bakanlığının, sosyal medya hesabından depremlere ilişkin son durum paylaşıldı.

Depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısının 2 bin 954'e yükseldiği ifade edilen açıklamada, 16 bin 592 kişinin yaralandığı ve yaklaşık 16 bin kişinin de evsiz kaldığı kaydedildi.

Açıklamada, arama kurtarma çalışmaları kapsamında şimdiye kadar 6 bin 462 kişinin kurtarıldığı belirtildi.