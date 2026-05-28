Balıkesir'de araç yangını ormana sıçradı

Dursunbey ilçesinde bir araçta başlayan yangın kısa sürede ormanlık alana sıçradı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken olayda yaralanma yaşanmadı.

Balıkesir’in Dursunbey ilçesi Bayıryüzügüney Mahallesi mevkisinde, 16 AKU 039 plakalı araçta başlayan yangın kısa sürede büyüyerek ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Dursunbey Grup Amirliği ekipleri ile jandarma ekipleri bölgeye yönlendirildi.

YANGIN KISA SÜREDE KONTROL ALTINA ALINDI

Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın büyümeden kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, araç kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)