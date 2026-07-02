Balıkesir'de bir evde çıkan yangın hasara neden oldu

Balıkesir'de Gönen ilçesi Reşadiye Mahallesi bulunan 3 katlı bir binanın giriş katındaki dairenin oturma odasından yoğun dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

YANGIN KONTROL ALTINDA

Bölgeye 1 araç ve 3 personel ile ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını binanın diğer bölümlerine sıçramadan kontrol altına aldı.

Ekiplerin çalışması sonucu yangın tamamen söndürülürken, dairenin oturma odası yanarak kullanılamaz hale geldi.

Evin diğer odalarında ise dumandan ve isten dolayı hasar oluştu.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.