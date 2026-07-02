Balıkesir'de bir evde çıkan yangın hasara neden oldu
Balıkesir'in Gönen ilçesinde 3 katlı bir binanın giriş katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, dairede maddi hasar meydana geldi.
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Balıkesir'de Gönen ilçesi Reşadiye Mahallesi bulunan 3 katlı bir binanın giriş katındaki dairenin oturma odasından yoğun dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.
YANGIN KONTROL ALTINDA
Bölgeye 1 araç ve 3 personel ile ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını binanın diğer bölümlerine sıçramadan kontrol altına aldı.
Ekiplerin çalışması sonucu yangın tamamen söndürülürken, dairenin oturma odası yanarak kullanılamaz hale geldi.
Evin diğer odalarında ise dumandan ve isten dolayı hasar oluştu.
Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)