taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8835
Euro
6.4987
Altın
1480.21
Borsa
95226.82
Gram Altın
280.321
Bitcoin
48772.21

Balıkesir'de koyun hırsızı suçüstü yakalandı

Bir kişinin ağılından 22 küçükbaş hayvanı çalıp, pazarda satarken şüpheliyi, jandarma yakaladı.

İHA | 15.10.2019 - 17:44..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Balıkesir’in Manyas ilçesi Salur Mahallesi’nde Sebahattin K.’ye ait ağıldan, 22 adet küçükbaş hayvan kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı.

ÇALDIĞI KOYUNLARI PAZARDA SATMAYA ÇALIŞTI

Hayvanların olmadığını fark eden Sebahattin K., jandarmayı arayarak ihbarda bulundu. Harekete geçen ekipler, çalıntı hayvanların izini Gönen ilçesinde kurulan hayvan pazarında buldu. Çaldığı koyunları pazarda sattığı iddia edilen N.Ö. isimli kişi, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

22 KÜÇÜKBAŞ SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

Jandarma ekipleri, çalınan 22 adet küçükbaş hayvanı sahibi Sebahattin K.’ye teslim etti. Jandarmadaki sorgusu tamamlanan N.Ö. ise adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Balıkesir'de koyun hırsızı suçüstü yakalandı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Rus basınından Türkiye'ye destek

Rus basınından Türkiye'ye destek

73
YPG sempatizanları Türk mallarına boykot başlattı

YPG sempatizanları Türk mallarına boykot başlattı

293
Meral Akşener, Suriye politikasını eleştirdi

Meral Akşener, Suriye politikasını eleştirdi

320
Meral Akşener'in tepki çeken Erdoğan sözleri

Meral Akşener'in tepki çeken Erdoğan sözleri

587
Trump sahte videoyu paylaşan ABC ile dalga geçti

Trump sahte videoyu paylaşan ABC ile dalga geçti

64
Şenol Güneş: Milletimize umut verdik

Şenol Güneş: Milletimize umut verdik

137
Volkswagen Türkiye’deki fabrika kararını erteledi

Volkswagen Türkiye’deki fabrika kararını erteledi

292
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir