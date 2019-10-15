Balıkesir'de koyun hırsızı suçüstü yakalandı

Balıkesir’in Manyas ilçesi Salur Mahallesi’nde Sebahattin K.’ye ait ağıldan, 22 adet küçükbaş hayvan kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı.
ÇALDIĞI KOYUNLARI PAZARDA SATMAYA ÇALIŞTI
Hayvanların olmadığını fark eden Sebahattin K., jandarmayı arayarak ihbarda bulundu. Harekete geçen ekipler, çalıntı hayvanların izini Gönen ilçesinde kurulan hayvan pazarında buldu. Çaldığı koyunları pazarda sattığı iddia edilen N.Ö. isimli kişi, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
22 KÜÇÜKBAŞ SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ
Jandarma ekipleri, çalınan 22 adet küçükbaş hayvanı sahibi Sebahattin K.’ye teslim etti. Jandarmadaki sorgusu tamamlanan N.Ö. ise adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.