1 10 Adıyamanlı Şair, memleketinde şiir severlerle buluştu Kitapları hayatlarının merkezine alan Hayatımız Kitap Grubu, Adıyaman Belediyesi’nin de desteği ile “Adıyamanlı Şairlerle Şiir Dinletisi” etkinliğini gerçekleştirdi…

2 Birleşik Arap Emirlikleri bandosu da Rus marşını çalamadı Rusya Devlet Başkanı Putin, Suudi Arabistan'dan sonra Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) geçti. Ancak bando krizi, burada da devam etti.

3 Türk askerine 'işgalci' diyen HDP'liye ABD-Rusya cevabı YPG'yi temizlemek için başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na 'işgal' demeye devam eden HDP, aldıkları cevaplar karşısında donup kalıyor.

4 Cinnet getiren baba evi yaktı, kızıyla birlikte öldü Kocaeli'de bir evde çıkan yangında Down sendromlu 9 yaşındaki çocuk ve babası hayatını kaybederken, anne ise ağır yaralandı. Yangını cinnet getiren babanın çıkardığı belirtildi.

5 Münbiç'te son durum: Bölge ısındı Şanlı ordumuz, Suriye Milli Ordusu ile Münbiç'e kadar ilerledi. Bölgede hareketlilik başladı.

6 Balıkesir'de koyun hırsızı suçüstü yakalandı Bir kişinin ağılından 22 küçükbaş hayvanı çalıp, pazarda satarken şüpheliyi, jandarma yakaladı.