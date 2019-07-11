Balıkesir'de yağış ve fırtına ağaçları söktü

Balıkesir'de saat 02.30 sıralarında gelen sağanak yağış ve fırtına Edremit’te etkili oldu.

Hızını artıran sağanak yağış, cadde ve sokakları kısa sürede göle çevirdi. Bir çok iş yerini su bastı. Araçlar göle dönen yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

MADDİ HASAR OLUŞTU

Yağış boyunca etkili olan fırtına ise 9 Eylül Caddesinde bir ağacın araçların üzerine devrilmesine neden oldu. Araçlarda ufak maddi hasarlar meydana geldi. Yıkılan ağaç nedeniyle kapanan yol Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince kesilerek trafiğe açıldı.

































