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Bandırma Bordo Basketbol, Berk Demir'i renklerine bağladı

Bandırma Bordo Basketbol, deneyimli oyuncu Berk Demir ile sözleşme imzaladığını duyurdu.

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Bandırma Bordo Basketbol, Berk Demir'i renklerine bağladı
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Türkiye Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bandırma Bordo Basketbol, uzun forvet Berk Demir ile anlaşma sağladı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, yeni sezon kadro yapılanması çalışmaları kapsamında deneyimli basketbolcu Berk Demir ile sözleşme imzalandığı bildirildi.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Açıklamada, yeni sezon hedefleri doğrultusunda güçlü ve rekabetçi bir kadro oluşturma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)