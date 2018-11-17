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Bangladeş'te iktidar grupları arasında kanlı çatışmalar

İktidar partisi Avami Birliği içinde iki grup arasında çıkan çatışmada 4 kişi öldü, 50 kişi yaralandı.

AA | 17.11.2018 - 07:31..
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Ülke basınında yer alan haberde, Narsingdi bölgesinde yaklaşan genel seçim programıyla ilgili Avami Birliği içindeki iki grup arasında anlaşmazlık çıktığı belirtildi.

4 KİŞİ ÖLDÜ, 50 KİŞİ YARALANDI

Anlaşmazlığın büyümesi üzerine iki grup arasında çıkan çatışmada 4 kişinin hayatını kaybettiği ve 50 kişinin yaralandığı bildirildi.

Polis yetkilisi Belal Hüseyin, bölgeye takviye güvenlik güçlerinin gönderildiğini söyledi.

Bangladeş Seçim Komisyonu, ülkede 30 Aralık'ta genel seçimlerin yapılacağını duyurmuştu.

Bangladeş'te iktidar grupları arasında kanlı çatışmalar

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