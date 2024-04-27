ABD'de polis şiddeti: Siyahi Amerikalı nefessiz kalıp yaşamını yitirdi Ohio'da polisin gözaltına aldığı 53 yaşındaki Frank Tyson'ın, elleri arkadan kelepçelenmişken bir polis memurunun boynuna baskı uygulaması sonucu boğularak hayatını kaybettiği öğrenildi.

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ensonhaber.com

ABD'nin Ohio eyaletinde Canton şehrinde geçtiğimiz 18 Nisan'da bir trafik kazasına karıştığı ve olay yerinden kaçtığı öne sürülen siyahi Amerikalı Frank Tyson'ın polis tarafından gözaltına alınırken yaşamını yitirdiği görüntüler bugün ortaya çıktı.

Görüntüler tepki çekti

George Floyd'un 2020'de polis müdahalesi sonucu ölümünü hatırlatan bu yeni vakada, olaya karışan memurların kask kameralarına yansıyan görüntüler büyük tepki çekti.

Görüntülerde, polisin bir kafeteryada gözaltına aldığı ve daha sonra yere yatırıp ters kelepçe taktığı siyahi Amerikalı Tyson'ın defalarca "Beni öldürmeye çalışıyorlar" şeklinde bağırdığı duyuluyor.

"Nefes alamıyorum" diye yalvardı: Hayatını kaybetti

Polis memurunun dizini Tyson'ın boynuna bastırması ve Tyson'ın "Nefes alamıyorum" diye yalvardığı anlar da kaydedildi.

Tyson'ın birkaç dakika sonra hareketsiz kaldığı ve bir polis memurunun onun hayatta olup olmadığını kontrol ettiği, nefes almadığını fark edince kalp masajına başladığı görülüyor. Olayın ardından hastaneye kaldırılan Tyson, aynı hastanede yaşamını yitirdi.

Polisler görevden uzaklaştırıldı

Bu trajik olayın ardından, olaya karışan polis memurları hakkında soruşturma başlatıldı ve memurlar görevden uzaklaştırıldı.

2020 yılında benzer bir olayla George Floyd'un ölümünün ardından ABD'de başlayan ve polis şiddeti ile ırkçılığa karşı yapılan protestolara benzer şekilde, bu olay da geniş çapta tepkilere yol açtı.