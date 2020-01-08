Bartın'da hastane dönüşü kazada 4 kişi yaralandı

Bartın Çiftlik Köyü mevkiinde bir rahatsızlığı nedeniyle Ankara’daki hastanede tedavi gördükten sonra evine dönüş yolunda Recep Işık (52), yönetimindeki otomobil direksiyon kontrolünü yitirince, istinat duvarına çarptı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil, itfaiye ve jandarma ekipleri geldi. Araçta sıkışan Recep Işık itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

4 KİŞİYİ İTFAİYE EKİPLERİ ÇIKARDI

Yaralanan Recep Işık, araçta bulunan İrfan Coşkun, Mustafa Can ve Hüseyin Doğru, 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralananların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.















