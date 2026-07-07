Bartın'da sürüklenen botta mahsur kalan 2 çocuk kurtarıldı
Güzelcehisar Sahili'nde şişme botla denize açılan iki çocuk, rüzgarın etkisiyle kıyıdan uzaklaşınca tehlikeli anlar yaşadı. Yardım çağrısı üzerine harekete geçen cankurtaran ekipleri, jet ski ile ulaştıkları çocukları güvenli şekilde kıyıya çıkardı.
Bugün saat 16.00 sıralarında Bartın'ın Güzelcehisar Sahili'nde yaklaşık 15 yaşlarında iki çocuk, şişme botla denize açıldı. Bir süre sonra etkisini artıran rüzgar nedeniyle bot kıyıdan uzaklaşarak açığa sürüklendi.
Kendi imkanlarıyla geri dönemeyen çocuklar, yaşadıkları tehlike üzerine çevreden yardım istedi.
CANKURTARAN EKİPLERİ HIZLA MÜDAHALE ETTİ
İhbarın ardından bölgeye Özel İdare bünyesinde görev yapan cankurtaran ekipleri sevk edildi. Jet ski ile denize açılan ekipler, kısa sürede sürüklenen şişme bota ulaştı.
Botu halat yardımıyla güvenli şekilde jet skiye bağlayan cankurtaranlar, iki çocuğu kıyıya çekerek olası bir kazanın önüne geçti.
ÇOCUKLAR AİLELERİNE TESLİM EDİLDİ
Kıyıya çıkarılan iki çocuğun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Korku dolu anlar yaşayan çocuklar, gerekli kontrollerin ardından ailelerine teslim edildi.