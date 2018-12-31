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Batı Balkanlar'da 2018 yılı böyle geçti

Makedonya ile Yunanistan arasındaki isim sorununun çözümüne ilişkin anlaşmanın imzalanması, Kosova'nın kendi ordusunu kurması, Karadağ ve Slovenya'daki seçimler öne çıktı.

AA | 31.12.2018 - 12:54..
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Batı Balkanlar'da 2018 yılında birçok gelişme yaşandı. Bu haberde ise sizler için yaşananları derledik.

SEÇİMLER ÖNE ÇIKTI

Makedonya ile Yunanistan arasındaki isim sorununun çözümüne ilişkin anlaşmanın imzalanması, Kosova'nın kendi ordusunu kurması ve Sırbistan ile yaşadığı gerginlikler ile Bosna Hersek, Karadağ ve Slovenya'daki seçimler, Batı Balkanlar'da 2018'de yaşanan en önemli gelişmeler arasında yer aldı.

Batı Balkanlar'da 2018 yılı böyle geçti

ERDOĞAN'IN SARAYBOSNA'YA GİDİŞİ EN ÖNEMLİ OLAYLAR ARASINDA YER ALDI

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Saraybosna'da onur konuğu olarak katıldığı Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) 6. Olağan Genel Kurulunda Avrupalı Türklerle buluşması da yılın en önemli olayları arasında yer buldu.

HIRVATİSTAN'IN İKİNCİLİĞİ EN ÖNEMLİ GELİŞMELER ARASINDA

Bölge ülkelerinden Hırvatistan'ın, 2018 FIFA Dünya Kupası'nda elde ettiği ikincilik de spor alanındaki en önemli gelişmeler arasında yer aldı. Kosovalı Sırp siyasetçi Oliver İvanovic, Kuzey Mitrovitsa'daki ofisi önünde uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi.

TÜRKİYE'NİN DESTEĞİYLE OTOYOL YAPILACAK

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna ile Sırbistan'ın başkenti Belgrad arasında Türkiye'nin desteğiyle inşa edilmesi planlanan otoyolun, iki farklı güzergah üzerinden yapılması kararlaştırıldı.

Şubat ayında, Bosna Hersek'te ilk kez ciddi anlamda sığınmacı krizi tartışmaları baş gösterdi. Batı Avrupa ülkelerine ulaşmak isteyen sığınmacılar, yoğun olarak Bosna Hersek'e gelmeye başladı. Yıl sonuna kadar Bosna Hersek'e 23 binden fazla sığınmacı girdi. Sırbistan'dan ayrılarak 17 Şubat 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden "Avrupa'nın en genç ülkesi" Kosova, bağımsızlığının 10. yılını törenlerle kutladı.

Batı Balkanlar'da 2018 yılı böyle geçti

SLOVENYA'DA BAŞBAKAN İSTİFA ETTİ

Şubat ayında, Bosna Hersek'te ilk kez ciddi anlamda sığınmacı krizi tartışmaları baş gösterdi. Batı Avrupa ülkelerine ulaşmak isteyen sığınmacılar, yoğun olarak Bosna Hersek'e gelmeye başladı. Yıl sonuna kadar Bosna Hersek'e 23 binden fazla sığınmacı girdi. Sırbistan'dan ayrılarak 17 Şubat 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden "Avrupa'nın en genç ülkesi" Kosova, bağımsızlığının 10. yılını törenlerle kutladı.

Ekim ayında, Bosna Hersek'teki kanton, entite ve ulusal parlamentolar ile Devlet Başkanlığı Konseyi üyelerinin belirleneceği seçimler yapıldı. Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyeliğine Sefik Dzaferovic, Hırvat üyeliğine Zeljko Komsic, Sırp üyeliğine ise Milorad Dodik seçildi. Makedonya, NATO ile katılım müzakerelerine resmen başladı.

KOSOVA KENDİ ORDUSUNU KURUYOR

Aralık ayında ise Kosova Güvenlik Gücünün (FSK) orduya dönüştürülmesini öngören yasa tasarıları Kosova Meclisinde kabul edildi. Kosova'nın kendi ordusunu kurmaya yönelik bu adım, Sırbistan'ın tepkisine neden oldu.

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