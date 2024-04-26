Otomattan kahve aldı, hayatı karardı! 36 saattir yoğun bakımda... İspanya'da havalimanı otomatından içecek alan genç kadın aniden fenalaştı. Yoğun bakımda 36 saati geride bırakan talihsiz kadın, yaşam mücadelesi veriyor.

ensonhaber.com

İspanya'nın Mayorka Adası'nın Palma kenti yakınlarındaki Son Sant Joan havaalanında yaşanan dramatik bir olayda, bir genç kadın havalimanı otomatından satın aldığı kahve sonrasında hastanelik oldu.

21 yaşındaki kadın, içtiği kahvede böcekler olduğunu fark ederek aniden fenalaştı.

Olay, kadının içeceği aldıktan sonra tadının tuhaf olduğunu fark etmesiyle başladı.

Bardağı daha yakından incelediğinde ise içinde birçok böcek olduğunu gören genç kadın, hızla yüzünde şişme ve boğazında kapanma gibi belirtilerle anafilaktik bir şok geçirdi.

Nefes almada zorluk yaşayan kadın, Palma'daki bir kliniğe götürülmeden önce havaalanı sağlık hizmetleri tarafından adrenalin verildi.

Son mesajı

36 saat boyunca yoğun bakımda kalan ve yaşam mücadelesi veren genç kadının arkadaşları, fenalaşmadan önce attığı son mesajda "Göremiyorum" ifadesini kullandığını belirtti.

Kadının durumuyla ilgili detaylar ve sağlık durumu hakkında net bilgiler ise henüz paylaşılmadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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