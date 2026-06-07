Batman'da asırlık gelenek yaşatılıyor: Dik yamaçlarda atla çift sürme mesaisi

Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Gökçepınar ve çevre köylerde yaşayan vatandaşlar, dedelerinden miras kalan atla çift sürme geleneğini yaşatmayı sürdürüyor.

Yaklaşık 100 yıllık geçmişe sahip bu yöntem, özellikle engebeli ve taşlık arazilerde hâlâ en etkili üretim tekniklerinden biri olarak kullanılıyor.

TRAKTÖR GİRMİYOR, AT GİRİYOR

Bölgedeki bağ ve tarım arazilerinin büyük bölümünde eğim ve zemin yapısı nedeniyle modern tarım araçları kullanılamıyor. Bu nedenle üreticiler, toprağı işlemek için at gücünden faydalanıyor.

Atlarla yapılan çift sürme işlemi, hem fiziksel güç hem de deneyim gerektiren bir emek süreci olarak öne çıkıyor.

SABAH ERKEN BAŞLAYAN MESAİ

Köylüler, günün ilk ışıklarıyla birlikte tarlalara inerek mesaiye başlıyor. Zorlu arazi şartlarında atları yönlendirmek ve sabanı toprakta doğru şekilde ilerletmek büyük ustalık gerektiriyor.

Üreticiler, bu yöntemin zahmetli olmasına rağmen toprağa en uygun işleme biçimlerinden biri olduğunu ifade ediyor.

“ATLA ARAMIZDA BAĞ OLMASI ŞART”

Köy sakinlerinden Zülfi Şahin, atla çift sürmenin sadece fiziksel güçle yapılacak bir iş olmadığını belirterek, “Arazi taşlık olduğu için yürümek bile zor. Atı doğru yönlendirmek ve sabanı derinde tutmak büyük güç istiyor. Güçlü olmak yetmez, atla aranızda bir bağ olması şart. Atalarımızdan ne gördüysek onu yapıyoruz” dedi.

KÜLTÜREL MİRAS YAŞATILIYOR

Bölge halkı, modern tarım yöntemlerine rağmen bu geleneği sürdürerek hem üretimi hem de kültürel mirası yaşatmaya devam ediyor. Atla çift sürme yöntemi, Batman kırsalında geçmişle bugün arasında köprü kuran önemli bir gelenek olarak varlığını sürdürüyor.