Batman'da at çiftliğinde yangın: 3 at telef oldu

Batman’da akşam saatlerinde meydana gelen yangın, hayvan yetiştiriciliği yapılan bir çiftlikte büyük paniğe neden oldu. Merkeze bağlı Doluca köyü yakınlarında bulunan at çiftliğinde henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan alevler, kısa sürede tüm alanı sardı. Olay, bölgedeki vatandaşların ihbarı üzerine ortaya çıktı.

ALEVLER KISA SÜREDE ÇİFTLİĞİ SARDI

İddiaya göre çiftlikten yükselen dumanları fark eden çevre sakinleri, durumu hemen itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, alevlerin rüzgârın da etkisiyle hızla yayıldığı öğrenildi.

Yangın, ahırların bulunduğu bölgeyi kısa sürede etkisi altına alarak çiftlik genelinde ciddi hasara yol açtı.

İTFAİYE EKİPLERİ 1 SAATLİK MÜDAHALEYLE SÖNDÜRDÜ

Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, yangına farklı noktalardan müdahale ederek alevleri kontrol altına almaya çalıştı. Yaklaşık bir saat süren yoğun çalışmaların ardından yangın tamamen söndürüldü.

Ekiplerin soğutma çalışmalarını da sürdürdüğü öğrenilirken, çiftlikte yeniden alevlenme riskine karşı tedbir alındı.

3 AT TELEF OLDU

Yangının tamamen söndürülmesinin ardından yapılan incelemelerde, acı tablo ortaya çıktı. Çiftlikte bulunan 3 atın yangında hayatını kaybettiği belirlendi.

Hayvan sahipleri ve çevredeki vatandaşlar olay karşısında büyük üzüntü yaşarken, telef olan atların çıkarılmasına yönelik çalışmaların kontrollü şekilde yürütüldüğü bildirildi.

JANDARMA VE EKİPLER İNCELEME BAŞLATTI

Yangının çıkış nedenine ilişkin kesin bilgiye henüz ulaşılamazken jandarma ve ilgili ekipler, olay yerinde detaylı inceleme başlattı. Elektrik kontağı ya da dış etken ihtimali dahil olmak üzere tüm olasılıkların değerlendirildiği öğrenildi.

Yetkililer, yangının kesin nedeninin yapılacak teknik incelemeler sonucunda netlik kazanacağını belirtti.