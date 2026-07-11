Diyetisyen Ersin Özdemir, fazla kilolardan kurtulmanın sırrını verdi
Ensonhaber’de kilo verme rutinini anlatan Diyetisyen Ersin Özdemir, sabah aç karnına yürüyüş yaptığını, akşam yemeğini erken kestiğini ve göbek bölgesini güneşlendirdiğini söyledi.
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Ensonhaber YouTube kanalında her hafta sonu sağlıkla ilgili merak edilen soruları yanıtlayan Diyabetli Diyetisyen Ersin Özdemir, yeni yayında da dikkat çekici açıklamalarda bulundu.
KİLO VERMENİN SIRRINI PAYLAŞTI
Kilo vermek için uyguladığı günlük rutini anlatan Ersin Özdemir, egzersizden beslenmeye kadar birçok alışkanlığını paylaştı.
Özdemir, dikkat çeken açıklamasında göbek bölgesini güneşlendirmenin yağ hücrelerini enerjiye dönüştürmeye yardımcı olduğunu söyledi.
Verdiği kiloların sırrını aktaran Özdemir, bunları madde madde sıraladı;
“SABAH KALKTIĞIM GİBİ KAHVALTI YAPMIYORUM”
Özdemir, ilk olarak sabahları aç karnına mutlaka yürüyüşe çıktığını, bisiklet sürdüğünü ve yüzdüğünü açıkladı.
Sabah kalkar kalkmaz kahvaltı yapmanın uygun olmadığını söyleyen Özdemir, acıkınca yediğini ve doyduğu anda bıraktığını anlattı.
“GÖBEĞİMİ MUTLAKA GÜNEŞLENDİRİYORUM”
İkinci olarak ise mutlaka göbeğini güneşlendirdiğini belirten Özdemir, bunun göbeği santim santim küçültüğünü aktardı.
Özdemir, bu uygulamanının vücuttaki D Vitamini oranını yükselttiğini ve beyaz yağ hücrelerinin kahverengiye dönmesiyle enerji olarak kullanılmaya başlandığını söyledi.
AYRINTILAR YOUTUBE KANALINDA
Ersin Özdemir üç ve dört olarak ise yeşil çay ve beyaz çay tükettiğini, akşam yemeğini erken kestiğini vurguladı.
Ersin Özdemir’in kilo vermeye yönelik sıraladığı uygulamaların ayrıntıları ise Ensonhaber YouTube kanalında.