Batman'da hamile kadın eski eşinin silahlı saldırısına bebeğini kaybetti
Batman'da eski eşinin silahlı saldırısına uğrayan hamile kadın yaralandı. Tedavi altına alınan kadının karnındaki bebeğini kaybettiği öğrenildi.
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Batman merkez Cizre Bulvarı'nda 7,5 aylık hamile Y.K. (26), dini nikahlı eşi A.R.S.'nin (34) kullandığı hafif ticari araçla seyir halindeyken eski kocası A.K.'nin (34) silahlı saldırısına uğradı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Saldırıda yaralanan kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
BEBEĞİNİ KAYBETTİ
Tedavi altına alınan kadının karnındaki 32 haftalık bebeğini kaybettiği öğrenildi.
Saldırının ardından kaçan A.K.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Şüphelinin kullandığı hafif ticari aracın Siirt'in Kurtalan ilçesindeki kömür sahasında terk edilmiş halde bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)