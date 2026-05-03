Batman'da kaybolduktan 12 saat sonra bulunan Melike'nin o anları kamerada

Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Bağlıca köyünde 1 Mayıs akşamı evin önündeyken bir anda kaybolan Melike'den haber alamayan ailesi durumu 112'ye bildirerek yardım istedi.

İhbar üzerine köye AFAD, Jandarma, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Küçük çocuğun kaybolmasının ardından köye ulaşan AFAD, jandarma, sağlık ekipleri, arama kurtarma ekipleri ve köy halkı seferber oldu.

Sağanak yağış ve etkili olan fırtınaya rağmen ekipler, gece boyunca aralıksız şekilde arama çalışmalarını sürdürdü.

12 SAAT SONRA SAĞ OLARAK BULUNDU

Saatler süren yoğun arama kurtarma çalışmalarının ardından kayıp Melike, yaklaşık 12 saat süren arama kurtarma çalışmalarının adından dün sabah saat 08.00 sıralarında sağ olarak bulundu.

Hipotermiye karşı özel battaniyeye sarılan küçük Melike, jandarma ekipleri tarafından kucaklanarak bulunduğu yerden getirildi.

Sağlık ekiplerine teslim edilen Melike, köydeki ilk müdahalesinin ardından sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, küçük Melike'nin bulunduğu ilk anlara ilişkin de yeni görüntüler ortaya çıktı.

Arama kurtarma çalışmaları sırasında Melike'ye ulaşan askerlerin sergilediği şefkat dolu yaklaşım yürekleri ısıttı.

"KOMUTANIM MONTUMUZU VERELİM"

Küçük çocuğun üşüdüğünü fark eden bir askerin, "Komutanım, montumuzu verelim" diyerek kendi kıyafetini uzatması operasyona damga vurdu.

EKİPLER GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Melike'nin sağ salim bulunmasıyla büyük bir rahatlama yaşayan ekipler, mutluluktan gözyaşlarını tutamadı.

Sağlık kontrolü için hastaneye sevk edilen minik kızın durumunun iyi olduğu öğrenilirken ailesi ve bölge halkı, Mehmetçik'e teşekkürlerini sundu.