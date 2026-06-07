Batman'da serinlemek için baraj gölüne girdi: Akıntıya kapılarak hayatını kaybetti

Batman Hasankeyf ilçesine bağlı Üçyol köyü mevkiinde 25 yaşındaki Serhat Songur, serinlemek amacıyla Ilısu Baraj Gölü'ne girdi.

Yüzerken akıntıya kapılan Songur'un suda çırpındığını görenler suya girerek genci kurtarmaya çalıştı.

HAYATINI KAYBETTİ

Çevredeki vatandaşların çabasıyla sudan çıkartılan Songur'a ihbar üzerine olay yerine ulaşan sağlık ekipleri müdahale etti.

Ağır yaralı olarak ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Serhat Songur, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.