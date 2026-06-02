Bayburt yaylalarında karla zorlu mesai

Kış şartlarının uzun süre etkisini gösterdiği Bayburt’un yüksek rakımlı bölgelerinde, karla mücadele çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Özellikle yayla yollarında biriken kar kütleleri nedeniyle ulaşımın aksamaması için ekipler, sahada yoğun mesai harcıyor. Vatandaşların güvenli şekilde bölgeye ulaşabilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar, zorlu doğa koşullarına rağmen kesintisiz sürdürülüyor.

AYDINTEPE YAYLASI'NDA YOĞUN MÜDAHALE

Karla mücadelenin sürdüğü noktaların başında Aydıntepe Yaylası Kemergeçidi mevkii geliyor. Bölgede görev yapan İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan yolları iş makineleriyle yeniden ulaşıma açmak için çalışmalar yürütüyor.

Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle görüş mesafesinin zaman zaman düştüğü bölgede ekipler, güvenliği ön planda tutarak kontrollü şekilde ilerliyor.

ZORLU HAVA KOŞULLARINA RAĞMEN MESAİ SÜRÜYOR

Ekipler, yüksek rakım ve sert kış şartlarına rağmen sahadaki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Karla kaplanan yayla yollarında ulaşımın tamamen kapanmaması için sürekli müdahale edilirken, olası buzlanmalara karşı da önlem alınıyor.

Bölgede görev yapan ekipler, özellikle acil durumlarda yaylalara erişimin kesintiye uğramaması için yoğun çaba sarf ediyor.

VALİ ELDİVAN ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEDİ

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Aydıntepe Yaylası’na gelerek yürütülen karla mücadele çalışmalarını yerinde takip etti.

Ekiplerden son durum hakkında bilgi alan Vali Eldivan, sahada görev yapan personele kolaylıklar dileyerek çalışmaların önemine dikkat çekti. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için sürecin titizlikle yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

ULAŞIMIN AKSAMAMASI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRECEK

Yetkililer, bölgede kar yağışının etkisini sürdürmesi nedeniyle çalışmaların planlı şekilde devam edeceğini belirtti. Yayla yollarının açık tutulması ve ulaşım güvenliğinin sağlanması için ekiplerin 7/24 esasına göre görev yaptığı ifade edildi.

Bayburt’un yüksek kesimlerinde kış şartlarının etkisini artırarak devam etmesi beklenirken, karla mücadele ekiplerinin bölgedeki mesaisi aralıksız sürecek.