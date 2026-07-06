Eyyüp Kadir İnan: NATO Zirvesi, 25 yıllık güçlü dış politikanın sonucu

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir milletvekili Eyyüp Kadir İnan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, milletin 25 yıldır her seçimde AK Parti'ye güvendiğini ve bunun bugün önemli sonuçlar verdiğini belirtti.

Milletin itibarını ve Türkiye'nin menfaatlerini her zaman ön planda tuttuklarını ifade eden İnan, "Milletimiz, 25 yıldır her seçimde bize güvendi; tercihini daima AK Parti'den yana kullandı. Bugün, çeyrek asırdır kararlılıkla yürüttüğümüz mücadelenin ve milletimizin bize duyduğu güvenin en güçlü neticelerinden birine şahitlik ediyoruz. Milletimizin itibarını ve ülkemizin menfaatlerini her şeyin üzerinde tuttuk; başka hiçbir hesabı Türkiye'nin çıkarlarının önüne koymadık. Temsil ettiğimiz milletin ne kadar aziz bir millet olduğunu da yönetme sorumluluğunu üstlendiğimiz bu büyük ülkenin sahip olduğu etki alanını da hiçbir zaman unutmadık" ifadelerini kullandı.

"25 YILDIR İNŞA EDİLEN KARARLI POLİTİKANIN SONUCU"

AK Parti'nin kuruluşunun 25'inci yılında Türkiye'nin NATO'nun en önemli zirvelerinden birine ev sahipliği yaptığını vurgulayan İnan, bu gelişmenin Türkiye'nin uluslararası alandaki konumunu ortaya koyduğunu belirtti.

AK Parti iktidarında gerçekleştirilen demokratik reformlar, hayata geçirilen eser ve hizmetler ile savunma sanayii ve diplomasi alanındaki çalışmalar sayesinde Türkiye'nin bölgesinde etkili, dünyada ise sözü dinlenen bir ülke haline geldiğini ifade eden İnan, "Bugün ülkemizin NATO'nun en önemli zirvelerinden birine ev sahipliği yapması 25 yıldır kararlılıkla inşa edilen güçlü dış politikanın, güven veren liderliğin ve istikrarlı yönetim anlayışının doğal sonucudur" dedi.

Açıklamasında muhalefete de eleştiriler yönelten İnan, bazı siyasetçilerin yabancı basına yaptıkları açıklamalarla Türkiye'yi karaladığını savundu. Financial Times'a yapılan açıklamalara da değinen İnan, "Financial Times sayfalarında kendi ülkesini karalamaya çalışanlar, milletin iradesiyle yükselen bu büyük yürüyüşü de Türkiye'nin ulaştığı stratejik gücü de anlamayacaktır. Bizim referansımız başarısız bir siyasetçinin, sözde bir genel başkanın dış basına yaptığı Türkiye karşıtı söylemler değil; aziz milletimizin desteği, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu güçlü liderlik ve Türkiye Yüzyılı hedefleridir" ifadelerini kullandı.