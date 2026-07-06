Özgür Özel: Eninde sonunda bizden biri cumhurbaşkanı olacak

Özgür Özel, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı "casusluk", "diploma" ve "İstanbul Büyükşehir Belediyesi" davalarını takip etmek için Silivri'ye geldi.

Davaların takip ettikten sonra Silivri Cezaevi'nin önünde bekleyen bazı vatandaşlarla bir araya gelen Özel, açıklamalarda bulundu.

Eline mikrofonu alan Özel, iddiaları çıkışlarına bir yenisini daha ekledi.

"ENİNDE SONUNDA BİZDEN BİRİ CUMHURBAŞKANI OLACAK"

Kimin Cumhurbaşkanı olacağının öneminin olmadığını söyleyen Özel, "Eninde sonunda benim, Ekrem başkanın, Mansur başkanın ve sizin desteklediğiniz, ya içimizden biri ya bambaşka biri ama eninde sonunda bizden biri cumhurbaşkanı olacak, Erdoğan gidecek" dedi.

Bu kararlılıklarının tek kararlılıkları olduğunu ifade eden Özel, "Bundan sonrasını onlar düşünsün" diye konuştu.

DÜN İMAMOĞLU'NU ZİYARET ETMİŞTİ

Mutlak butlan kararı sonrasında siyasi yol haritasını belirlemek için Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret ederek fikir alışverişi yapan CHP Manisa milletvekili Özgür Özel, dün bir kez daha Silivri'nin yolunu tutmuştu.

Özgür Özel, Silivri’deki Marmara Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu ile diğer tutukluları ziyaret etmişti.

YENİ PARTİ İDDİALARI

Mutlak butlan kararı sonrası CHP Genel Başkanlığı koltuğuna Kemal Kılıçdaroğlu'nun oturması ile birlikte Özgür Özel ve destekçilerinin partiden ayrılacağı, yeni bir yapılanmaya gidileceği iddiaları ortaya atılmıştı.

Ancak kulislerde Özel'in bu kararı tek başına alamadığı bu nedenle sık sık İmamoğlu ile görüş alışverişinde bulunduğu aktarılmıştı.