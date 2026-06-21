Belçika voleybolda Fransa'yı yendi
Voleybol FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nin (VNL) Ankara'da düzenlenen ikinci haftasındaki dördüncü ve son maçında Belçika, Fransa'yı 3-2 mağlup etti.
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Voleybol FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nin (VNL) Ankara'da düzenlenen ikinci haftasındaki dördüncü ve son maçında Belçika ile Fransa karşı karşıya geldi.
Ankara Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-2'lik skorla Belçika oldu.
135 DAKİKA SÜRDÜ
Salon: Ankara
Hakemler: Stefano Cesare (İtalya), Nurper Özbar (Türkiye)
Belçika: Herbots, Van Sas, Fransen, Lemmens, Radovic, Martin (Debouck, Demeyer, Rampelberg, Nagels, Deleu, Maes, Bertels, Koulberg)
Fransa: Selosse, Rotar, Fanguedou, Depie, Cazaute, Sylves (Gelin, Schalk, Jaegy, Elouga, Stojiljkovic, Ndiaye, Ratahiry Li, Bah)
Setler: 25-17, 20-25, 21-25, 25-18, 15-8
Süre: 135 dakika
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)