Belçikalı Yahudiler, İsrail’i Avrupa’ya şikayet etti

İsrail zulmü tüm dünyanın gündeminde.

Orta Doğu’da İsrail’in saldırılarında, binlerce insan hayatını kaybetti.

Tüm dünyadan tepkiler yükselirken Belçikalı bir Yahudi gruptan dikkat çeken bir çağrı geldi.

BELÇİKALI YAHUDİLER İSRAİL'E YAPTIRIM ÇAĞRISINDA BULUNDU

Belçikalı Yahudi bir grup, Filistinlilerin Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te insan hakları ihlallerine maruz kalmaya devam etmesi nedeniyle Belçika ve Avrupa’ya, İsrail’e yaptırım uygulama çağrısında bulundu.

Grup, İsrail’in eylemleri karşısında artık cezasızlıkla hareket etmemesi gerektiğini belirten açık bir mektup yayımladı.

İDAM CEZASI

Mektupta, Tel Aviv yönetiminin yakın zamanda kabul ettiği idam cezası yasası eleştirilerek bunun yalnızca Filistinlilere uygulanacağı ve kanunlar dışında kullanılarak insan öldürüleceği belirtildi.

LÜBNAN'DAKİ ASKERİ OPERASYONLAR

Grup ayrıca İsrail’in Lübnan’daki askeri operasyonlarını da kınadı ve bunun binlerce ölüme ve geniş çaplı yerinden edilmeye yol açtığını vurguladı.

ORTAKLIK ANLAŞMASININ ASKIYA ALINMASI İSTENDİ

Belçika hükümeti ve Avrupa Birliği’ne, İsrail yerleşimlerinden yapılan ithalatın yasaklanması çağrısında bulunan grup, ayrıca AB’nin İsrail ile olan ortaklık anlaşmasını da askıya almasını istedi.

İMZACILAR

İmzacılar arasında yazar Vincent Engel, Brüksel eski milletvekili Simone Susskind, Revue Politique eski editörü Henri Goldman ve İnsan Hakları Ligi eski başkanı Olivia Venet yer aldı.