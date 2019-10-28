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Belediye başkanı işe geç kalanları binaya almadı

Her sabah 7.30'da işinin başında olan Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, işe geç gelen memur ve işçileri belediyeye almayarak kapıları kapattı.

İHA | 28.10.2019 - 11:02..
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Belediye başkanı işe geç kalanları binaya almadı

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, giriş kapısında işçi ve memurların girişlerini takip etti.

Saat 08.30’u geçtikten sonra işe gelen işçi ve memurları belediye binasına almayan Vergili, güvenlikçilere de kapıları kapattırdı. Güvenlikçilerin kendilerini içeri alamayacağını öğrenen memur ve işçiler ise neye uğradıklarını şaşırdı.

İŞÇİ VE MEMURLARI İÇERİ ALMADI

"Belediye Başkan'ının kesin talimatı" diyen güvenlikçiler işçi ve memurları almazken, su parası yatırmaya gelen vatandaşlar ise belediyenin araçları ile diğer tahsilat yerlerine taşındı.

Karabük Belediye Başkanı işe geç kalanları binaya almadı ViDEO

MHP’li Başkan, işe geç gelen işçi ve memurları belediye almayarak kapıları kapattı -1

"UYARIMI YAPTIM, CİDDİYE ALINMADI"

Kendisi iş insanı olduğunu ve iş hayatına 18 yaşında başladığını da aktaran Vergili, 18 yaşından bu tarafa kendime göre iş hayatımda belirli prensiplerim var. Sürekli olarak işçi ve memurun hatasını aramak gibi tutkum yok. Defalarca kendilerini ikaz ederek uyardım, mesai saatlerine dikkat edilmesi noktasında. Bir düzensizliğin olduğunu zaten hem görüyoruz hem de işe geliş gidişlerde yaptığım takiplerde pek hoş olmayan bir durumla karşı karşıya olduğumu görüyordum. Geçen hafta bütün birim müdürlerine gerekli uyarıları yaptım. Ciddiye alınmadı. Bundan sonra belirli bir saatten sonra gelen memur ve işçilerin iş yerine girişini yasakladım ve haklarında gerekli işlemleri yapacağım. Vatandaşın problemi olmaz. Ben her türlü yetkiye sahibim ve onları mağdur etmeyiz.” dedi.

MHP’li Başkan, işe geç gelen işçi ve memurları belediye almayarak kapıları kapattı -4

KENDİSİ HER SABAH 7.30'DA GELİYOR

Belediyeye sabah 07.30’da geldiğini de kaydeden Başkan Vergili, “Sürekli böyle bir baskı kurma niyetinde değilim. Aslında bildiğim kadarıyla resmi olarak 08.00’da işbaşının başlaması lazım. Valilikteki uygulamanın aynısını almışlar 08.30 diye. 08.30’dan sonra 10 dakika bekledim. Belediyeye gelen arkadaşlar girdi, diğerlerinin girişine izin vermedim. Bu uygulama sürekli olarak devam edecek. Geriye kalan görev süresince bu uygulama devam edecek. Ben aslında sabahları fiili işlerin olduğu Fen, destek hizmetlerinde oluyordum. Her gün orada yapılan işleri tek tek denetliyorum.

MHP’li Başkan, işe geç gelen işçi ve memurları belediye almayarak kapıları kapattı -3

"SÖZLÜ UYARILARLA BİR ŞEY ANLAYAN YOK"

Aslında buraya gelip gelmemem fark etmiyor, zaman içerisinde bu denetimleri yaptırdım ama baktım pek bir netice alamadım. Demek ki böyle disiplinli bir uygulama gerekliymiş. Kimsenin sözlü uyarılarla bir şey anladığı yok.” diye konuştu.

MHP’li Başkan, işe geç gelen işçi ve memurları belediye almayarak kapıları kapattı -2

MHP’li Başkan, işe geç gelen işçi ve memurları belediye almayarak kapıları kapattı -6

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