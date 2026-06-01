Benzin ve motorine indirim yolda

Akaryakıtta tabela bir kez daha değişiyor.

ABD-İran savaşı ile inişli ve çıkışlı bir grafik seyreden akaryakıt fiyatları yakından takip ediliyor.

Bu kez araç sahiplerini sevindirecek bir haber var.

Bugünden itibaren benzin ve motorine aynı anda indirim gelecek.

ABD-İran arasındaki gerilimin azalması ve anlaşma umutlarının ortaya çıkıp İran'dan izin alan tankerlerin Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapmaya başlamasıyla birlikte petrol fiyatları 100 doların altına geriledi.

NE KADAR İNDİRİM OLACAK

Petroldeki düşüşün etkisiyle birlikte akaryakıt fiyatlarına da indirim yapılması gerekliliği ortaya çıktı.

Bugünden itibaren geçerli olmak üzere benzine 5,50 lira, motorine ise 7,25 lira indirim yapılması planlanıyor.

EŞEL MOBİL DEVREDE

Eşel mobil sistemi nedeniyle benzinde pompaya yansıyacak indirim tutarı 1,38 lira, motorinde ise 1,81 lira olacak.

BENZİN NE KADAR OLACAK

Yapılacak indirimle birlikte İstanbul'da benzin fiyatları 62,94 liraya, Ankara'da 63,91 liraya, İzmir'de 64,19 liraya gerilemesi bekleniyor.

TÜRKİYE EŞEL MOBİL SİSTEMİNE GEÇTİ

28 Şubat 2026'da başlayan savaşla birlikte petrol fiyatları ani yükseliş gösterdi.

Petrol fiyatlarındaki yükselişin akaryakıt pompalarına zam olarak yansımasının önüne geçmek için hükümet eşel mobil sistemini devreye aldı ve akaryakıttaki Özel Tüketim Vergisi tutarı kadar oranda gelecek zamlar devre dışı bırakıldı.

Yapılacak zammın sadece yüzde 25'i zam olarak pompaya yansırken yüzde 75'i ÖTV'den karşılandı.

Benzinde eşel mobil devam ederken motorinde ÖTV limiti bittiği için gelen zamlar aynen satış rakamlarına yansıyordu.

Eşel mobil sistemiyle birlikte dezenflasyon süreci desteklenirken, enflasyon tarafında güçlü yükselişin önüne geçildi.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.