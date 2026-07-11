Berit Dağı'nda mahsur kalan kadın, drone destekli aramayla kurtarıldı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesine bağlı Sarıgüzel Mahallesi sınırlarında bulunan Berit Dağı Kuzdere Obası'nda, ismi henüz açıklanmayan kadın, akşam saatlerinde kaybolan hayvanlarını bulmak amacıyla dağlık bölgeye çıktı. Hayvanlarını bulan kadın, bulunduğu noktadan dönüş yolunu ise bulamayınca arazide mahsur kaldı.

EŞİNİ ARAYIP YARDIM İSTEDİ

Geceyi dağlık bölgede geçiren kadın, sabah saatlerinde cep telefonuyla eşine ulaşarak hayvanlarını bulduğunu ancak bulunduğu yerden geri dönemediğini söyledi. Bunun üzerine eşi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek yardım talebinde bulundu.

İhbarın ardından bölgede zaman kaybetmeden arama kurtarma çalışması başlatıldı.

AFAD KOORDİNASYONUNDA ORTAK OPERASYON

AFAD koordinasyonunda yürütülen çalışmalara jandarma ve UMKE ekipleri de katıldı. Dağlık ve engebeli arazide sürdürülen arama faaliyetlerinde drone teknolojisinden de yararlanıldı. Havadan ve karadan gerçekleştirilen koordineli çalışma sayesinde kadının bulunduğu nokta kısa sürede tespit edildi.

Ekipler, ulaştıkları kadının sağlık kontrolünü olay yerinde gerçekleştirdi.

SAĞLIK DURUMU İYİ, HAYVANLARIYLA EVİNE GÖTÜRÜLDÜ

Yapılan ilk kontrollerde sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen kadın, ekiplerin refakatinde güvenli bölgeye indirildi. Daha sonra hayvanlarıyla birlikte evine ulaştırılan kadın ve ailesi, arama kurtarma ekiplerine desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Yetkililer ise özellikle dağlık ve ormanlık alanlara çıkan vatandaşların güzergâhlarını yakınlarıyla paylaşmaları, hava kararmadan dönüş planlaması yapmaları ve olası acil durumlarda vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramaları gerektiğini hatırlattı.